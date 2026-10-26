باشگاه خبرنگاران جوان - پیامد‌های اقتصادی تنش در تنگه هرمز از بازار انرژی فراتر رفته و بورس کشور‌های عربی، صنایع هوایی و زنجیره تأمین کشاورزی را نیز تحت فشار قرار داده است. بر اساس ارقام مطرح‌شده، قیمت نفت به حدود ۱۱۵ دلار در هر بشکه رسیده، بهای گاز اروپا از ۱۰۳ دلار به ازای هر مگاوات‌ساعت عبور کرده و شاخص بورس عربستان با افت بیش از سه‌درصدی به پایین‌ترین سطح خود در پنج سال اخیر رسیده است. هم‌زمان، کاهش تولید نفت کشور‌های صادرکننده خلیج فارس و استفاده اضطراری آمریکا از ذخایر راهبردی نفت، ابعاد این بحران را گسترده‌تر کرده است.

افزایش هزینه سوخت هواپیما، زیان شرکت‌های هواپیمایی و رشد هزینه‌های کشاورزی، از دیگر پیامد‌های این وضعیت به شمار می‌رود. بازار جهانی کود‌های شیمیایی نیز با نگرانی از افزایش قیمت‌ها روبه‌روست؛ موضوعی که می‌تواند هزینه تولید محصولات کشاورزی و تأمین مواد غذایی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، تنش در خلیج فارس دیگر صرفاً مسئله‌ای منطقه‌ای نیست و اثرات آن به بخش‌های مختلف اقتصاد جهانی، از انرژی و حمل‌ونقل تا کشاورزی و معیشت خانوارها، گسترش یافته است.