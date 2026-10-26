قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۴ آبان بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۴ آبان بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار 

۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۴،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۴،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار  ۴،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار  ۱،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل۱۴۰۴ - بازار  ۱،۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۶،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
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