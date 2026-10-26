خودرو قیمت به تومان

پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار ۴،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار ۴،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار ۲،۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰

رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار ۲،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار ۴،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار ۴،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰

ام وی ام X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار ۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار ۲،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰

پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار ۱،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰

سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار ۲،۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰

آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار ۱،۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰

چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار ۶،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰