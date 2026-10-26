شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت ولوتئا در پی افزایش قیمت سوخت و فشار‌های مالی، بخشی از پرواز‌های زمستانی خود در فرانسه را لغو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شرکت هواپیمایی اسپانیایی ولوتئا بیش از ۱۰ درصد ظرفیت پرواز‌های زمستانی خود در فرانسه را کاهش داده است؛ اقدامی که مسافران را برای یافتن مسیر‌های جایگزین با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش شبکه ب‌اف‌ام‌تی‌وی، این شرکت که بسیاری از مسیر‌های داخلی فرانسه و شهر‌های متوسط اروپا را پوشش می‌دهد، با افزایش هزینه سوخت هواپیما و بدهی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورویی انباشته‌شده در دوران همه‌گیری کرونا روبه‌رو است.

انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان «یو‌اف‌سی کِی‌شوازیغ» از نحوه مدیریت لغو پرواز‌ها انتقاد کرده و به شکایت مسافران درباره تأخیر در بازپرداخت هزینه بلیت و ناکافی بودن کمک‌ها برای یافتن مسیر‌های جایگزین اشاره کرده است.

طبق مقررات اتحادیه اروپا، شرکت‌های هواپیمایی در صورت لغو پرواز باید هزینه بلیت را ظرف هفت روز بازپرداخت کنند یا حمل‌ونقل جایگزین در اختیار مسافران قرار دهند.

ولوتئا اعلام کرده است بازپرداخت‌ها در مهلت هفت‌روزه انجام می‌شوند و درخواست‌های جبران هزینه سفر جایگزین نیز به‌صورت جداگانه بررسی خواهند شد.

بر اساس داده‌های شرکت تحلیل هوانوردی «سیریوم»، ولوتئا ظرفیت پرواز‌های خود را از نوامبر تا فوریه بیش از ۱۰ درصد کاهش داده است. شهر بوردو بیشترین کاهش را تجربه کرده و لغو پرواز‌ها در آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۵ درصد رسیده است.

این شرکت همچنین قصد دارد شمار هواپیما‌های ناوگان خود را از ۴۴ فروند به حدود ۳۰ تا ۳۵ فروند کاهش دهد و با استفاده از هواپیما‌های بزرگ‌تر، درآمد خود به‌ ازای هر صندلی را افزایش دهد.

منبع: خبرگزاری آناتولی 

برچسب ها: قیمت سوخت ، تنگه هرمز
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