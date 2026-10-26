رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ترخیص ۲.۷ میلیون تن محصولات کشاورزی وارداتی و صادرات ۲۹۲ هزار تن از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - اسداله تیموری یانسری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه مجوز ترخیص ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۵۰۳ تن محصولات کشاورزی وارداتی و ۱۵ هزار و ۴۴۶ مترمکعب چوب صادر شد و در همین مدت، ۲۹۲ هزار و ۸۰۸ تن محصولات کشاورزی و ۶۴۷ هزار و ۲۷۴ اصله گل و گیاه آپارتمانی از استان به بازار‌های هدف صادر شد.

او افزود: جو دامی، ذرت دامی، سویا، کنجاله آفتابگردان، گندم، لینتر پنبه و چوب از مهم‌ترین اقلام وارداتی بوده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: اجرای ضوابط قرنطینه گیاهی، بررسی محموله‌های وارداتی و صادراتی و صدور مجوز‌های قانونی، از اقدامات مهم برای مدیریت مبادلات محصولات گیاهی، رعایت الزامات بهداشت گیاهی و پیشگیری از ورود و انتشار آفات و عوامل بیماری‌زای گیاهی است.

تیموری یانسری در پایان افزود: ارتقای خدمات قرنطینه گیاهی و تسهیل فرآیند‌های قانونی تجارت، در کنار رعایت دقیق الزامات بهداشت گیاهی، نقش مهمی در حفظ سلامت محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه صادرات دارد. تقویت این بخش می‌تواند ضمن کمک به امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری، زمینه حضور پایدارتر محصولات کشاورزی ایران در بازار‌های هدف، تقویت اقتصاد مقاومتی و تحقق توسعه پایدار بخش کشاورزی را فراهم کند.

برچسب ها: صادرات محصولات کشاورزی ، واردات محصولات کشاورزی
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