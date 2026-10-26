باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -بابک رضازاده، نماینده مجلس با تأکید بر اینکه عبور از الگوهای انحصاری گذشته و نوسازی اقتصاد نیازمند نهادسازی‌های نوین و متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری است، گفت: اتکای صرف به اعتبارات سنتی سیستم بانکی، به فرسایش سرمایه‌گذاری مولد انجامیده و کشور را برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم با محدودیت مواجه کرده است.

وی افزود: تحولات راهبردی پس از جنگ ۴۰ روزه با دشمن آمریکایی و شکل‌گیری الزامات جدید حقوقی و اقتصادی در منطقه، ضرورت بازنگری در شیوه اداره اقتصاد کشور و طراحی سازوکارهای نوین تأمین مالی را بیش از گذشته برجسته کرده است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اتکای صرف به روش‌های سنتی تأمین منابع نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای گسترده کشور در حوزه بازسازی، نوسازی زیرساخت‌ها، توسعه تولید و افزایش بهره‌وری باشد.

او گفت: بنابراین دولت باید با تحول در نهادهای سرمایه‌گذاری و تقویت ابزارهای جذب منابع داخلی و خارجی، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی کشور را فراهم کند. برگزاری رویدادهای جدید در حوزه نظام مالی و سرمایه‌گذاری نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ رویدادهایی که هدف آن‌ها ایجاد بسترهای تازه برای تأمین مالی و هماهنگ‌سازی ظرفیت‌های موجود با اقتضائات نظم جدید منطقه‌ای است.

ویاظهار داشت: تحول در نظام تأمین مالی کشور نیازمند نهادسازی هدفمند و بهره‌گیری هماهنگ از چهار رکن اصلی این نظام، یعنی شبکه بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و اقتصاد دیجیتال است. هر یک از این بخش‌ها ظرفیت‌های متفاوتی برای تجهیز منابع، مدیریت ریسک، توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری و تسهیل مشارکت اقتصادی دارند و پیوند مؤثر میان آن‌ها می‌تواند وابستگی به روش‌های محدود و سنتی تأمین مالی را کاهش دهد. تقویت این هم‌افزایی، علاوه بر افزایش توان کشور برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، می‌تواند فرآیند بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل زیرساخت‌ها، توسعه فعالیت‌های تولیدی و ارتقای بهره‌وری را سرعت ببخشد.