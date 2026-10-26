باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مسابقات روبوکاپ جهانی که به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار شد، صحنه تجلی استعدادها و توانمندی‌های نخبگان جوان کشور بود و در این میان، تیم‌ها و کارآموزان البرزی خوش درخشیدند.

محمدی از فعالان حوزه آموزش رباتیک در استان البرز، در گفت‌وگو با برنامه «امروز البرز» با اشاره به حضور پرقدرت نمایندگان استان گفت: امسال نزدیک به ۱۰۰ تیم از استان البرز در رقابت‌های روبوکاپ شرکت کردند که در نهایت، ۸ نفر از کارآموزان موفق به کسب مقام‌های برتر در لیگ‌های مختلف شدند.

وی با تأکید بر اینکه ربات‌های ارائه‌شده حاصل تفکر، خلاقیت و تلاش خود کارآموزان است، افزود: این نوجوانان از سنین پایه و با طی کردن دوره‌های آموزشی در مجموعه «آریانا»، مراحل طراحی و ساخت ربات را فرا گرفته و توانستند در رقابتی فشرده، شایستگی‌های خود را به نمایش بگذارند.

این فعال حوزه رباتیک با اشاره به لزوم تلفیق مهارت‌های عملی با دانش آکادمیک تصریح کرد: ساخت ربات به حوزه‌های متنوعی همچون مکانیک، الکترونیک، مکاترونیک و برنامه‌نویسی نیاز دارد؛ بنابراین علاقه‌مندان برای دستیابی به موفقیت در سطوح بین‌المللی، در کنار کار عملی باید دانش نظری خود را در مباحثی چون هوش مصنوعی، ریاضیات و فیزیک ارتقا دهند و صرف مهارت در ساخت قطعات مکانیکی برای تولید ربات‌های پیشرفته کافی نیست.

محمدی در ادامه به دستاوردهای ملی در حوزه تولید تجهیزات آموزشی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال‌های گذشته، بخش عمده‌ای از تجهیزات این صنعت از کشورهایی مانند کره جنوبی وارد می‌شد که به دلیل هزینه‌های بالا، دایره دسترسی خانواده‌ها را محدود می‌کرد؛ اما خوشبختانه با حمایت ویژه پارک علم و فناوری البرز، مجموعه آریانا موفق به بومی‌سازی و تولید داخلی تجهیزات موردنیاز رباتیک شده است تا این امکانات با دسترسی و قیمت مناسب‌تر در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.

وی همچنین ربات‌های سومو و تجهیزات کنترلی را از نمونه فناوری‌های موردتوجه در این رقابت‌ها برشمرد و بر ضرورت هدایت استعدادهای نوجوانان به سمت فناوری‌های پیشرفته تأکید کرد.

در بخش پایانی این برنامه، تعدادی از کارآموزان برتر رباتیک استان البرز با حضور در استودیوی «امروز البرز»، ضمن معرفی دستاوردهای خود، بخش‌هایی از قابلیت‌ها و عملکردهای ربات‌های ساخته‌شده را به صورت زنده به نمایش گذاشتند.