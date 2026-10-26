باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولید جنبلاط، رئیس پیشین حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان، با اشاره به عقب‌نشینی آمریکایی‌ها از منطقه و پر کردن خلا ناشی از آن توسط رژیم تروریستی اسرائیل، گفت: «اشتباه کردیم که مسیر اسلام‌آباد (مذاکرات ایران و آمریکا) را انتخاب نکردیم و مسیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، را برگزیدیم؛ مسیری که ما را به هیچ جا نخواهد رساند.» او همچنین خواستار گفت‌و‌گو با ایران شد و تاکید کرد که گفت‌و‌گو می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند.

او در گفت‌و‌گو با شبکه «IMI» اظهار کرد که بعید می‌داند مذاکرات لبنان و رژیم تروریستی اسرائیل با شکل و ساختار کنونی به نتیجه برسد، مادامی که این رژیم تروریستی جنوب لبنان را اشغال کرده است. جنبلاط با بیان اینکه نمی‌تواند بگوید دولت لبنان شکست خورده، افزود: «دولت تلاش خود را کرده است، اما این تصور که آمریکایی‌ها می‌توانند رژیم تروریستی اسرائیل را برای عقب‌نشینی تحت فشار بگذارند، توهمی کامل است.»

جنبلاط معتقد است رژیم تروریستی اسرائیل در پی محو خاطرات جنوب لبنان است و گویی برای احداث شهرک‌های صهیونیست‌نشین در بخشی از این منطقه زمینه‌سازی می‌کند. او خواستار گفت‌وگوی داخلی شد و تاکید کرد که تنها دولت باید اختیار نگهداری سلاح را داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع خلع سلاح حزب‌الله گفت: «تنها راه خلع سلاح حزب‌الله، گفت‌و‌گو با این جنبش و شاید دستیابی به توافقی است که ایران و اسرائیل نیز از آن حمایت کنند.»

جنبلاط همچنین احتمال داد که بتوان از تجربه انگلیس و ایرلند الگوبرداری کرد و گفت شاید بتوان روند خلع سلاح را در لبنان نیز پیش برد. او یادآور شد که حتی مارگارت تاچر، نخست‌وزیر فقید انگلیس، در آن زمان با ارتش جمهوری‌خواه ایرلند به توافق رسید و افرادی که به دلیل عضویت در این گروه زندانی بودند، بعد‌ها به قدرت رسیدند.

رئیس پیشین حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان با هشدار درباره پیامد‌های تشدید مواضع علیه حزب‌الله گفت: «اگر سخت‌گیری در پرونده حزب‌الله به جنگ داخلی منجر شود، نمی‌توانم آن را بپذیرم.» او تاکید کرد که نمی‌توان جامعه شیعه لبنان را حذف کرد یا به آن گفت لبنان را ترک کند، زیرا شیعیان بخشی از این کشور هستند.

جنبلاط در ادامه گفت سیاست رژیم ترویستی اسرائیل در گذشته، حال و آینده بر محو هویت ملی فلسطینیان، از غزه تا کرانه باختری، و گسترش نفوذ و قلمرو آن در سوریه و لبنان استوار است و به همین دلیل، پیروزی هر نامزدی در انتخابات این رژیم تروریستی تغییری در این سیاست ایجاد نخواهد کرد.

او در بخش دیگری از سخنانش، با انتقاد از رویکرد دروزی‌های سوریه که به گفته او در مسیر نادرستی قرار گرفته‌اند، گفت انتخاب تبدیل شدن به ابزاری در دست رژیم تروریستی اسرائیل اشتباه است. جنبلاط هشدار داد که اگر دروزی‌ها به جریان‌های گسترده همبستگی ملی و هویت عربی نپیوندند، به سوی نابودی خود حرکت خواهند کرد.

منبع: النشره