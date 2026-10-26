شکاف عمیق تعرفه‌های دولتی و خصوصی، هزینه ۶۰ میلیونی یک شب بستری در بخش مراقبت‌های ویژه و کمبود زیرساخت‌های درمانی، دسترسی عادلانه شهروندان البرزی را به خدمات سلامت با چالشی جدی مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - عدالت در سلامت و دسترسی آسان اقشار مختلف به خدمات درمانی، آرمانی است که این روزها در استان پرجمعیت البرز زیر سایه کمبود مراکز درمانی، توزیع نامتوازن پزشک متخصص و شکاف عمیق تعرفه‌ها کم‌رنگ شده است.

حمیدرضا رهبر»، پزشک و کارشناس حوزه سلامت در برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به اهداف نظام بیمه سلامت گفت: فلسفه وجودی بیمه، دسترسی همگانی و بدون دغدغه اقشار مختلف به درمان است؛ اما کمبود فضاها و تخت‌های بیمارستانی در برخی مناطق، تحقق کامل این هدف را زمین‌گیر کرده است.

وی با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور بخش خصوصی تصریح کرد: برای نمونه، هزینه یک شب بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان‌های خصوصی گاه به حدود ۶۰ میلیون تومان می‌رسد؛ رقمی سنگین و نجومی که پرداخت آن از عهده بسیاری از خانواده‌ها خارج بوده و ناگزیر، فشار مراجعه به بیمارستان‌های دولتی را دوچندان می‌کند.

این کارشناس حوزه سلامت با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان افزود: دولت و دانشگاه علوم پزشکی به‌تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی حجم تقاضا باشند و باید از ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی و نهادهای اقتصادی توانمند بهره گرفت؛ البته به شرطی که مسیر همکاری تسهیل و مطالبات این مراکز به‌موقع پرداخت شود.

رهبر در ادامه به دغدغه‌های معیشتی فعالان حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: میزان دریافتی و شرایط کاری، مستقیم بر انگیزه پزشکان و کادر درمان تأثیر می‌گذارد؛ لذا در کنار تعهد حرفه‌ای این قشرهای زحمتکش، توجه به معیشت آنان نیز نباید از قلم بیفتد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت هم‌افزایی میان بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی، دانشگاه علوم پزشکی و بخش خصوصی، کلید اصلی کاهش بار مالی درمان از دوش بیماران البرزی است.

برچسب ها: درمان ، خدمات سلامت
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