دادستان مرکز استان البرز از بازداشت عوامل ضرب و شتم یک فرد مسن در منطقه گلشهر کرج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن مددی در رابطه با فیلم منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم یک مرد مسن توسط چند جوان گفت: در پی دریافت شکایتی در خصوص ضرب و شتم یک فرد مسن در منطقه گلشهر کرج که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت موضوع در دادسرا تحت رسیدگی قرار گرفت و اکنون در این خصوص چهار متهم در بازداشت به سر می‌برند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه علت اختلاف حسب اظهارات شاکی خصوصی و متهمان، اختلافات همسایگی بوده است، اضافه کرد: حسب بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته، دو نفر از متهمان از سلاح سرد استفاده کرده‌اند که ابعاد آن در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه این پرونده هم اکنون در دادسرای ناحیه سه کرج در حال رسیدگی است، تاکید کرد: با توجه به ضرورت احترام به مقام و منزلت سالمندان در فرهنگ اسلامی - ایرانی، این پرونده با جدیت و دقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: دستگیری ، ضرب و شتم
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