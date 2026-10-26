شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به شعار پدافند مردم‌محور، همراهی شهروندان در مدیریت مصرف را گامی اساسی در امنیت انرژی برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با آغاز هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵، شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اتخاذ رویکردی جامع‌نگر و پیاده‌سازی سازوکار‌های نوین مهندسی، بار دیگر جایگاه پیشرو خود را در زمینه مقاوم‌سازی زیرساخت‌های کلیدی و تداوم‌بخشی به خدمات حیاتی جامعه به اثبات رساند.

این ایام که از چهارم لغایت یازدهم آبان‌ماه با شعار راهبردی «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» در سراسر کشور گرامی داشته می‌شود، بستری ویژه برای بازخوانی نقش تاب‌آوری تأسیسات صنعتی و زیربنایی در صیانت از آسایش عمومی و اقتدار ملی فراهم آورده است.

دفاع هوشمندانه و حراست از سرمایه‌های ملی

پدافند غیرعامل در جهان امروز صرفاً به معنای اقدامات مقابله‌ای پس از بحران نیست؛ بلکه دانشی راهبردی، پیش‌دستانه و چندبعدی است که هدف بنیادین آن کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، ارتقای ضریب پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در زمان وقوع مخاطرات گوناگون طبیعی، فنی یا انسان‌ساخت تعریف می‌شود.

شبکه توزیع نیروی برق به عنوان شریان اصلی تغذیه‌کننده مراکز درمانی، سامانه‌های آبرسانی، مراکز داده، پایش‌های امنیتی و از همه مهم‌تر زندگی روزمره آحاد شهروندان، در زمره حساس‌ترین اهداف برنامه‌ریزی‌های پدافندی قرار دارد.

بر همین اساس، اقدامات و ویژه‌برنامه‌های این هفته با تاکید بر دفاع هوشمندانه مردم از جمهوری اسلامی ایران، پدافند غیرعامل ضامن حفاظت از جان مردم و سرمایه‌های ملّی و حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه دولت از تداوم خدمات ضروری جامعه طراحی شده است.

شرکت توزیع نیروی برق شیراز با شناخت عمیق از اهمیت تاب‌آوری شبکه انرژی در منطقه‌ای که کانون ارتباطی، درمانی و اقتصادی جنوب کشور به شمار می‌رود، گام‌های عملیاتی و بنیادینی را در مسیر تطبیق طرح‌های توسعه و نگهداری با پیوست‌های پدافند غیرعامل برداشته است.

این اقدامات شامل هوشمندسازی خطوط انتقال و توزیع، توسعه اتوماسیون پست‌ها، ایجاد قابلیت مانور سریع در نقاط حساس شهری، ایمن‌سازی فیزیکی و سایبری مراکز کنترل و داده، و تفکیک حوزه‌های تغذیه برای جلوگیری از خاموشی‌های دومینویی بوده است.

رویکرد مهندسان و متخصصان صنعت برق در شیراز نشان می‌دهد که تلفیق دانش فنی روز با اصول بازدارندگی غیرعامل، نه یک اقدام مقطعی یا صرفاً نمادین، بلکه نقشه راهی مستمر برای ارتقای امنیت انرژی است؛ به‌گونه‌ای که در شرایط بروز حوادث غیرمترقبه یا بحران‌های پیش‌بینی‌نشده، پایداری جریان برق در مراکز درمانی، نهاد‌های امدادی و منازل شهروندان با کمترین اختلال حفظ گردد.

مردم‌محوری؛ سنگ‌بنای ثبات و مدیریت بهینه بار

شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» به‌خوبی نشان می‌دهد که فناوری و تجهیزات فنی بدون مشارکت و همراهی فعال آحاد جامعه، به نقطه مطلوب بازدارندگی نخواهند رسید. در حوزه انرژی، همراهی شهروندان در تنظیم رفتار مصرفی، خود نوعی دفاع غیرعامل و صیانت جمعی از ثبات شبکه است.

در همین راستا، شرکت توزیع نیروی برق شیراز علاوه بر توسعه ابعاد سخت‌افزاری و ایمن‌سازی خطوط، پویش‌های فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای را به اجرا درآورده است.

تمرکز بر راهکار‌های عملیاتی نظیر «پویش ۲۵ درجه» در فصول مختلف و ترویج الگو‌های بهینه‌سازی، جلوه‌ای روشن از ایجاد یک «قرار همدلی» میان خدمت‌گزاران صنعت برق و مردم شریف است.

هر درجه مدیریت هوشمندانه مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری و اداری، ذخیره‌ای مطمئن برای تداوم تولید در صنایع زیرساختی، استمرار کارکرد مراکز درمانی و پایداری شبکه در شرایط اوج بار فراهم می‌سازد.

تعهد به خدمت و چشم‌انداز آینده

هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵ فرصتی مغتنم است تا تلاش‌های خاموش، اما شبانه‌روزی پرسنل، سیم‌بانان و متخصصان صنعت برق که در خط مقدم استمرار خدمات‌رسانی حضور دارند، به تصویر کشیده شود؛ صنعتی که امروز جلوه‌گاه مجاهدت، مهندسی بومی و پایبندی عملی به رفاه و امنیت روانی مردم است.

مجموعه توزیع نیروی برق شیراز با ادامه مسیر نوسازی، تمرین سناریو‌های مدیریت بحران و ارتقای آمادگی نیرو‌های میدانی، نشان داده است که انطباق با معیار‌های پدافند غیرعامل، ضامن استواری و استحکام پایدار خطوط انرژی در کهن‌دیار فارس است؛ حرکتی هم‌افزا که در بستر همدلی ملی و تدبیر سازمانی، مسیر تحقق ایرانی پایدار، ایمن و مستقل را هموارتر می‌سازد.

برچسب ها: شرکت توزیع برق شیراز ، پدافند غیرعامل ، پایتخت فرهنگی ، تمدن
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