باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - داستان پرپیچ‌وخم صدور پروانه ساختمانی و موانع پیش‌روی توسعه شهری، این بار در کلانشهر کرج به بحث داغ فعالان این حوزه تبدیل شده است؛ چالش‌هایی که از املاک قولنامه‌ای گرفته تا هزارتوی اداری، مسیر تولید مسکن را ناهموار کرده‌اند.

«مردانی»، جانشین معاونت شهرسازی شهرداری کرج در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز با اشاره به عوامل اثرگذار بر روند صدور پروانه ساختمانی گفت: فرآیند صدور پروانه چرخ‌دنده‌ای بین‌دستگاهی است که هماهنگی نهادهایی همچون سازمان نظام مهندسی را می‌طلبد و بدیهی است که ویژگی‌های هر پرونده می‌تواند زمان‌بر بودن این مسیر را رقم بزند.

وی با اشاره به چالش ریشه‌دار املاک قولنامه‌ای تصریح کرد: ابهام در وضعیت مالکیت برخی املاک و اراضی درون‌شهری، دست مدیریت شهری را برای صدور پروانه می‌بندد و این گره کور، بیش از هر چیز نوسازی و جان گرفتن بافت‌های فرسوده کرج را زمین‌گیر کرده است.

جانشین معاونت شهرسازی شهرداری کرج درباره تمهیدات مدیریت شهری برای تسهیل امور سازندگان افزود: برای کاهش موانع، در برخی شرایط اجازه داده می‌شود پیش از تکمیل قطعی تمام مراحل تأیید نقشه‌ها و گزینش مهندسان، فرآیند صدور پروانه پیگیری شود تا فعالان این حوزه با سرعت بیشتری به کار خود ادامه دهند.

مردانی همچنین عوارض و جرایم شهرداری را از مؤلفه‌های اثرگذار بر قیمت تمام‌شده مسکن خواند و بر لزوم واقع‌بینی و بررسی دقیق پرونده‌های ساختمانی تأکید کرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج حامی فعالان صنعت ساختمان هستند، خاطرنشان کرد: تعامل سازنده مدیریت شهری با سازندگان، راهکار کلیدی برای هموار کردن مسیر تولید مسکن و رونق ساخت‌وساز در البرز است.