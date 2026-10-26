قیمت گاز در اروپا با افزایش ۲.۴ درصدی به ۱۰۷.۷ دلار در هر مگاوات ساعت رسید و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ نزدیک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت گاز در اروپا روز دوشنبه با ۲.۴ درصد افزایش به ۱۰۷.۷ دلار در هر مگاوات ساعت رسید، این افزایش در بحبوحه ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز و نگرانی‌ها در مورد کاهش سطح ذخیره‌سازی اروپا با نزدیک شدن به زمستان رخ داد.

طبق شاخص‌های مرجع گاز اروپا (ETF)، قیمت تا ساعت ۰۹:۳۰ به وقت گرینویچ به ۹۶.۱ یورو (۱۰۷.۷ دلار) در هر مگاوات ساعت افزایش یافت. این افزایش در بحبوحه اختلالات عرضه به دلیل جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران و تهدید به هدف قرار دادن نفتکش‌ها در تنگه هرمز رخ می‌دهد.

طبق گزارش موسسه آمار اروپا «یورواستات»، اتحادیه اروپا برای تامین ۹۶ درصد از نیاز‌های نفتی و ۸۵ درصد از نیاز‌های گازی خود به منابع خارجی متکی است.

بحران انرژی اروپا به بخش گاز نیز کشیده شده است، به طوری که طبق اعلام سازمان زیرساخت گاز اروپا، ظرفیت ذخیره‌سازی در کشور‌های اتحادیه اروپا تا ماه اکتبر به حدود ۷۱.۵ درصد رسیده است، در حالی که میانگین فصلی آن حدود ۹۲ درصد است.

واردات گاز طبیعی مایع اروپا از آمریکا، پس از کاهش عرضه از کشور‌های خلیج فارس پس از وقوع جنگ با ایران، حدود ۵۷ درصد از کل عرضه را تشکیل می‌داد.

به گفته بانک سرمایه‌گذاری اروپا، این بحران با افزایش وابستگی اروپا به گاز طبیعی مایع (LNG) در پی کاهش عرضه گاز روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، در حال تشدید است و اقتصاد اتحادیه اروپا را در برابر نوسانات قیمت انرژی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

منبع: آناتولی