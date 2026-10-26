باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد و اشتغال کشور این روزها در استان البرز با موانع جدی روبه‌روست. افزایش زنجیره‌ای هزینه‌های ساخت‌وساز، رونق تولید مسکن در این استان را با چالش مواجه کرده و نگرانی فعالان این حوزه را برانگیخته است.

«ولیئی»، رئیس انجمن صنفی سازندگان ساختمان در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز با اشاره به این موضوع اظهار کرد: مسکن نه تنها یکی از نیازهای اساسی جامعه و ابزاری برای حفظ ارزش دارایی و سرمایه مردم است، بلکه موتور محرک بخش عظیمی از اقتصاد محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ قلم کالا و فعالیت مستقیم و غیرمستقیم با صنعت ساختمان پیوند خورده است.

وی با انتقاد از رشد تصاعدی هزینه‌های قانونی ساخت‌وساز تصریح کرد: افزایش عوارض شهرداری، هزینه‌های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی، سازمان نظام مهندسی و امور مالیاتی به‌صورت زنجیره‌ای قیمت تمام‌شده مسکن را بالا برده و در برخی پروژه‌ها، ادامه فعالیت را عملاً برای سازندگان دشوار و ناممکن کرده است.

رئیس انجمن صنفی سازندگان ساختمان همچنین به بحران تأمین مصالح اشاره کرد و گفت: جهش قیمت مصالح ساختمانی باعث شده است تا سازندگان برای تهیه اقلامی نظیر سنگ، گچ و کاشی با کمبود منابع مالی مواجه شده و پروژه‌ها با تأخیر در اجرا روبه‌رو شوند.

ولیئی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رونق‌بخشی به ساخت‌وساز در البرز خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، نظام مهندسی و دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌توانند با برداشتن موانع، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش فشارهای هزینه‌ای، بار سنگین بازار مسکن را سبک‌تر کنند.

وی در پایان با اشاره به فشار مضاعف تقاضا برای سکونت در کلانشهر کرج از سوی شهروندان تهرانی، بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی و اقتصادی دقیق‌تر برای تنظیم بازار مسکن و جذب سرمایه‌گذاران در این استان تأکید کرد.