باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - یکی از اصلی‌ترین ابرپروژه‌های دولت الکترونیک، مسئله هوشمندسازی در نظام مالیاتی کشور است که در بخش مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده، دولت گام‌های مهمی در این زمینه برداشته است.

امسال با توجه به مسائل پیش‌آمده در کشور در طی جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، قرار است که در ماه پیش‌رو، مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی یا همان مالیات بخش مشاغل سال ۱۴۰۴ در ماه جاری اخذ گردد. با توجه به شرایط کشور و نیاز مشاغل کشور، تا سقف ۷۲ میلیارد تومان فروش، امکان پرداخت مالیات و صورتحساب مالیاتی مشاغل به صورت آنلاین و برخط ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به ممیزان فراهم شده است؛ این رویکرد مهم در زمینه هوشمندسازی مالیات مشاغل، علاوه بر کاهش هزینه مالیات‌ستانی دولت، مستقیما به نفع مودیان است، زیرا هم موجب تخصیص کامل معافیت‌های مالیاتی به صورت سیستمی و خودکار خواهد شد و هم مودیان این امکان را دارند که مالیات تعیین شده در این بخش را نیز تقسیط کنند و همچنین محل مصرف مالیات پرداختی خود را نیز تعیین کنند.

تحقق نظام مالیاتی عدالت‌محور و شفاف و کاهش شکاف مالیاتی مشاغل خاص با تقاطع‌گیری داده‌ها و مالیات سیستمی ذیل تبصره ماده ۱۰۰، از جمله دستاورد‌های مهمی است که هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور به ارمغان آورده است؛ اما اهمیت این دستاورد را تنها وقتی می‌توان درست فهمید که به تغییر پارادایمی پشت آن توجه کنیم. وقتی داده‌های دستگاه‌های مختلف، تراکنش‌های بانکی، اطلاعات سامانه‌های فروش و داده‌های ثبتی به هم متصل می‌شوند، مبنای تشخیص دیگر اظهار و چانه‌زنی نیست، بلکه جریان واقعی فعالیت اقتصادی است. نتیجه آن، هم کاهش دخالت انسانی و زمینه فساد و رانت اطلاعاتی است.

ولی‌الله بیاتی با اشاره به اهمیت هوشمندسازی مالیاتی در کشور گفت: یکی از ابرپروژه‌های اصلی وزارت اقتصاد که در برنامه وزیر به مجلس نیز معرفی شد؛ مسئله هوشمندسازی نظام مالیاتی است که مستقیما منجر به حذف سلیقه‌محوری و افزایش عدالت و شفافیت در فرآیند اخذ مالیات کشور خواهد شد.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به کاهش فرار مالیاتی با اجرای نظام مالیاتی هوشمند ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم خاطرنشان کرد: مقابله با فرار مالیاتی از نتایج مثبت دیگر هوشمندسازی مالیاتی ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است. تا پیش از این، کارمند‌ها مالیات دقیق پرداخت می‌کنند، اما یک سری افرادی که در زمینه اجناس لوکس و مشاغل خاص فعالیت دارند و برخی مشاغل مانند پزشکان فرار مالیاتی دارند. هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور به حل و فصل این مسائل کمک می‌کند. هوشمندسازی به نفع حاکمیت است و این افراد دیگر نمی‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند.

بیاتی گفت: بحث‌هایی مانند تخفیفی که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور می‌دهد باید در سامانه بارگذاری شود. تخفیفات باید برای همه یکسان باشند. یک سری پیمانکاران به خاطر بدهی مالیاتی جلوی کارشان گرفته می‌شود. این افراد اگر طلبی از سازمان دارند باید بتوانند تهاتر کنند. این موارد باید در سیستم‌ها به دقت پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: تبصره ماده ۱۰۰ سازوکار مناسبی برای هوشمندسازی روند‌های مالیاتی کشور است. اجرای دقیق این سازوکار دستاورد‌های بزرگی برای کشور داشته است. آن طور که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، برای عملکرد سال ۱۴۰۴ که در سال ۱۴۰۵ مالیات آن اخذ می‌شود، تبصره ماده ۱۰۰ با دامنه‌ای گسترده‌تر ادامه خواهد یافت. بر اساس ظرفیت پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنان در سال ۱۴۰۴ حداکثر معادل ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، یعنی ۷۲ میلیارد تومان باشد، امکان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور را خواهند داشت. این به معنای افزایش ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ است که نتایج مثبتی خواهد داشت.