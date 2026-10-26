باشگاه خبرنگاران جوان-سید محمدحسین دهناد روز دوشنبه در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، پیش از ارائه دستورکارهای کمیسیون، با طرح یک نکته مهم امنیتی و ایمنی اظهار کرد: در جلسه اخیر که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، نمایندگان پزشکی قانونی، اورژانس و پلیس راهور برگزار شد، این آمار بسیار نگران‌کننده‌ای از سوی پلیس راهور اعلام که تا پیش از این مطرح مطرح نشده‌بود.

وی با اشاره به بررسی نمونه فرم‌های گزارش تصادفات راهور تصریح کرد: طبق قراردادها، پیمانکاران حوزه خدمات شهری مکلف و ملزم هستند موضوعات ایمنی از جمله استفاده از لباس‌های شبرنگ، تجهیزات هشداردهنده و چراغ‌های ال‌ای‌دی را برای پاکبانان به طور کامل رعایت کنند؛ با این حال، در گزارش مذکور آمده که این افراد بدون هیچ‌گونه علائم ایمنی، لباس شبرنگ و چراغ ال‌ای‌دی مشغول به کار بوده‌اند و از سوی دیگر، سرعت خودروی سواری یز در یکی از این حوادث ۱۲۵ کیلومتر بر ساعت و در ساعت ۱۹ گزارش شده‌است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ و نقل شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه تکرار سه مورد تصادف فوتی در مدت‌زمانی کوتاه زنگ خطری جدی است، افزود: این آمار به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و نشان می‌دهد که باید ورود جدی داشته باشیم، پیمانکاران مربوطه مورد مواخذه و بازخواست قرار گیرند و این موضوع با قاطعیت پیگیری شود.

ابهام‌زدایی از پروژه‌های عمرانی «محور زنگارکی» و «خیابان شهید لاریجانی»

دهناد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراجعات مردمی و مطالبات شهروندان طی هفته گذشته به شورای اسلامی شهر در خصوص ۲ پروژه شهری محور زنگارکی و خیابان شهید لاریجانی ، بیان داشت: در این شرایط سخت مالی، تمام تلاش مدیریت شهری بر این است که با تأمین اعتبار، پروژه‌هایی را اجرایی کند که مایه رضایتمندی شهروندان شود؛ اما گاهی به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق به مردم درباره جزئیات طرح‌ها، ابهاماتی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به حجم قراردادهای این پروژه‌ها گفت: برای محور زنگارکی قم رقمی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان و برای محور شهید لاریجانی حدود ۱۶۰ میلیارد تومان قرارداد منعقده شده‌است. یکی از مطالبات به‌حق اهالی محور زنگارکی، تأمین پارکینگ بود که در این راستا طرح مشارکت شهرداری با سازمان نوسازی مدارس برای احداث پارکینگ زیرسطحی از فضای زیر حیاط مدرسه آیت‌الله مدنی پیش‌بینی شده بود.

رئیس کمیسیون شورای شهر قم ادامه داد: متأسفانه این طرح تاکنون با موافقت اولیه آموزش و پرورش همراه نشده است، اما با پیگیری‌های استاندار محترم و مدیران شهری، این موضوع در دست اقدام است تا با رفع موانع و هماهنگی میان شهرداری، استانداری، آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس، مشکل پارکینگ در این محور که دغدغه‌ای درست و منطقی است، برطرف شود.

وی گفت: همچنین مدیران منطقه جلساتی را با نمایندگان اهالی برگزار کرده‌اند تا مطالبات مردمی به بهترین شکل پاسخ داده شود.

تصویب طرح الزام شهرداری به اطلاع‌رسانی شفاف پیش از اجرای پروژه‌های اصلاح هندسی

دهناد در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب طرح جدیدی در کمیسیون عمران و حمل‌ونقل خبر داد و گفت: با توجه به مراجعات و ابهامات مطروحه پیرامون پروژه‌های جاری در سطح شهر، طرحی در کمیسیون به تصویب رسید که بر اساس آن، شهرداری مکلف است پیش از اجرای پروژه‌های اصلاحات هندسی معابر، اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و مناسبی را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: در این اطلاع‌رسانی باید مشخص شود که وضعیت موجود معبر چه اشکالاتی دارد، هدف از تغییرات پیش‌ بینی‌شده در طرح چیست و مزیت‌ها و برتری‌های طرح اصلاحی نسبت به وضعیت قبلی چه مواردی است؛ قطعاً اگر این تبیین و آگاه‌سازی پیش از اجرای پروژه‌ها صورت گیرد، با همراهی و همدلی بیشتر شهروندان مواجه خواهیم بود.

رشد ۵۰ درصدی خدمات‌رسانی در قم

دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه با اشاره به حضور چشمگیر زائران در ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) و سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی جمعیت عزاداران و رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی خدمات‌رسانی مدیریت شهری نسبت به سال گذشته خبر داد.

حجت‌الاسلام مرتضی استقامت اظهار کرد: در ایام ذکر شده شاهد حضور گسترده‌تر محبین اهل‌بیت از سراسر کشور و اقصی نقاط جهان در شهر مقدس قم بودیم؛ امری که ظرفیت‌های این کلان‌شهر را بیش از پیش نمایان ساخت.

وی در خصوص چالش‌های اصلی حوزه زیارت در قم تأکید کرد: نکته بسیار مهم اول، مسئله زیرساخت‌های مورد نیاز شهر قم برای افزایش ماندگاری زائران است. اگرچه حجم حضور زائران به سطوح ملی و فراملی نزدیک شده، اما زیرساخت‌های موجود بسیار محدود است و ماندگاری زائران را در حد ساعت یا دقایق محدود می‌کند.

استقامت گفت: این مسئله تنها در سطح استان یا کارگروه زیارت قابل حل نبوده و نیازمند تدابیر کلان در سطح ریاست جمهوری و استقرار زیرساخت‌های ملی در استان است تا زائران بتوانند زمان بیشتری از توقف و خدمات بهتر بهره‌مند شوند.

منبع:شورای اسلامی شهر قم