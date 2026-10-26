تیم فوتبال پرسپولیس ۳ بازیکن مصدوم دارد که وضعیتشان برای بازی با تیم نساجی هنوز مشخص نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی شب گذشته برابر تیم فولاد خوزستان با یک گل شکست خورد که محمد خدابنده لو در جریان این بازی مصدوم شد و جای خود را به لطیفی فر داد. با مصدومیت خدابنده لو تعداد مصدومان سرخپوشان به سه نفر رسید که وضعیت این بازیکنان برای بازی با نساجی مشخص نیست. 

محمد خدابنده‌لو از ناحیه دوقلوی پا، دچار مصدومیت شده و عضله پای او سفت شده است اما وضعیت نهایی او پس از MRI که امروز گرفته می‌شود، مشخص خواهد شد.

همچنین اوستون ارونوف و حسین ابرقویی‌نژاد دچار کشیدگی شده‌اند و وضعیت آن‌ها برای دیدار با نساجی مشخص نیست و باید دید در روزهای آتی چه اتفاقی رخ خواهد داد.

پرسپولیس در یازدهمین دیدار خود در لیگ برتر، شنبه به مصاف نساجی در قائمشهر می‌رود.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، بازیکنان مصدوم پرسپولیس
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