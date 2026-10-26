باشگاه خبرنگاران جوان - علی شیخی معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از تقویت ناوگان لجستیک و عملیاتی این شرکت با خرید ۱۲ دستگاه کامیون شش‌تن به ارزش بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این خودرو‌ها پس از تجهیز به بالابر‌های تلسکوپی مفصلی ۱۷ متری، در اختیار مدیریت‌های توزیع برق شهرستان‌ها قرار می‌گیرند.

او با اشاره به اهمیت تقویت ناوگان عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس اظهار کرد: توسعه این ناوگان، اقدامی راهبردی برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مشترکان برق، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش آمادگی نیرو‌های عملیاتی به شمار می‌رود.

شیخی افزود: تقویت تجهیزات و امکانات عملیاتی، امکان واکنش سریع‌تر در شرایط اضطراری، به‌ویژه هنگام بروز بحران‌های جوی، را فراهم می‌کند و زمینه بازگرداندن برق و روشنایی به مشترکان در کوتاه‌ترین زمان ممکن را افزایش می‌دهد.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به خرید ۱۲ دستگاه کامیون شش‌تن بیان کرد: این خودرو‌ها در حال تجهیز به بالابر‌های تلسکوپی مفصلی با ارتفاع ۱۷ متر هستند و پس از تکمیل مراحل تجهیز، به مدیریت‌های توزیع برق شهرستان‌ها اختصاص می‌یابند.

شیخی ارزش مجموع این خرید را بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تخصیص این خودرو‌ها به واحد‌های شهرستانی، با هدف افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات به مشترکان انجام می‌شود.

او با تأکید بر ضرورت تجهیز گروه‌های عملیاتی به امکانات و ابزار‌های به‌روز افزود: این سرمایه‌گذاری با هدف افزایش توان عملیاتی نیرو‌ها و فراهم‌کردن تجهیزات مورد نیاز آنان صورت گرفته است.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس اظهار کرد: تقویت ناوگان عملیاتی، علاوه بر تسریع در روند خدمات‌رسانی، به بهبود عملکرد نیرو‌ها در شرایط اضطراری و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به مشترکان کمک می‌کند.

منبع: توزیع برق فارس