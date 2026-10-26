بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال، بیش از ۹۱ درصد خانواده‌های ایرانی دارای فرزند هستند. بیش از ۱۰ میلیون خانواده دارای سه فرزند و بیشتر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، بر اساس گزارش هفتگی مرکز رصد جمعیت کشور، ۲۴ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۸۰۴ زن در ایران تجربه مادری دارند؛ آماری که نشان می‌دهد حدود ۹۱ درصد خانواده‌های ایرانی از تجربه مادری برخوردارند. همچنین، ۱۰ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۱۷۳ مادر در کشور دارای سه فرزند و بیشتر هستند.

بررسی پراکندگی جغرافیایی مادران دارای سه فرزند و بیشتر نشان می‌دهد ۱۲ درصد از این مادران در استان تهران، ۹ درصد در خراسان رضوی، ۷ درصد در خوزستان و ۵ درصد در سیستان و بلوچستان سکونت دارند.

بر اساس این گزارش، از مجموع مادران دارای سه فرزند و بیشتر، حدود سه‌ونیم میلیون نفر کمتر از ۵۰ سال سن دارند و بیش از ۶.۵ میلیون نفر ۵۰ ساله و بالاتر هستند. به این ترتیب، سهم مادران زیر ۵۰ سال از کل مادران دارای سه فرزند و بیشتر در کشور حدود ۳۴ درصد است؛ موضوعی که اهمیت بررسی ساختار سنی مادران و تحولات جمعیتی کشور را نشان می‌دهد.

این نسبت در استان‌های مختلف تفاوت قابل توجهی دارد؛ به‌طوری‌که ۶۵ درصد از مادران دارای سه فرزند و بیشتر در سیستان و بلوچستان، ۴۹ درصد در هرمزگان، ۴۳ درصد در خراسان جنوبی و ۴۱ درصد در استان‌های بوشهر، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد کمتر از ۵۰ سال سن دارند. در مقابل، این سهم در استان‌های مازندران و گیلان به‌ترتیب ۱۵ و ۱۴ درصد است.

برچسب ها: ثبت احوال ، مادر شدن
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