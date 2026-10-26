باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس در جهت برخورد با مخلان امنیت اقتصادی و اجتماعی، موفق به انجام عملیات‌ها و کشفیاتی همچون دستگیری عاملان درگیری، توقیف سوخت قاچاق و کشف زغال و لوازم خانگی شدند.

دستگیری عاملان درگیری در داراب

فرمانده انتظامی داراب از دستگیری عاملان نزاع و درگیری دسته جمعی در میدان الله این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: در پی وقوع درگیری دسته جمعی در میدان الله و انتشار فیلم لحظه درگیری در فضای مجازی، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ با حضور در محل درگیری تحقیقات خود را آغاز و پس از شناسائی افراد دخیل در این نزاع دسته جمعی و ضمن هماهنگی با مرجع قضایی، ۵ نفر را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

سرهنگ هاشمی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضابی معرفی شدند، تصریح کرد: پلیس با افرادی که به هر نحوی مخل نظم و امنیت شهروندان باشند بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کشف سوخت قاچاق در شیراز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از کشف ۳۴ هزار لیتر سوخت بدون مجوز از نوع گازوئیل در شهرستان شیراز خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس اظهار کرد: در جهت مبارزه با قاچاق سوخت، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی و اطلاعاتی و انجام تحقیقات میدانی از حمل فرآورده‌های نفتی غیرمجاز از نوع گازوئیل در کمربندی شهرستان شیراز مطلع شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: پس از هماهنگی قضایی، مأموران این پلیس با انجام گشت‌های هدفمند و نامحسوس در محور‌های مواصلاتی و کمربندی شیراز، موفق به توقیف ۳ دستگاه کامیون و وانت حامل ۳۴ هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت بدون مجوز شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۴۷ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری سارقان حرفه‌ای در ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از دستگیری راننده و سرنشین سواری پراید با پلاک مخدوش و کشف ۱۸ فقره سرقت کابل برق و ابزارآلات ساختمانی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی فرمانده انتظامی ممسنی اظهار کرد: مأموران انتظامی ممسنی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، به یک خودرو پراید که پلاک خود را پوشانده بود مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو که راننده و سرنشین آن از افراد سابقه دار و معتاد بود، مقادیری کابل و ابزار آلات سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی ممسنی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، تصریح کرد: سارقان در بازجویی فنی به ۱۸ فقره سرقت کابل برق و ابزار آلات ساختمانی اعتراف کردند.

کشف زغال و لوازم خانگی بدون مجوز در خفر

فرمانده انتظامی خفر از توقیف ۲ دستگاه خودرو حامل زغال و لوازم خانگی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران انتظامی هنگام ایست و بازرسی و پایش محور‌های مواصلاتی و با هماهنگی قضایی، موفق به توقیف ۲ دستگاه خودرو و کشف ۶۰۰ کیلوگرم زغال و ۳ دستگاه یخچال، تلویزیون و آبسردکن بدون مجوز شدند.

او با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: رانندگان به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف سوخت قاچاق در کامیون حمل اثاثیه

فرمانده انتظامی آباده از کشف ۳ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق در کامیون حمل اثاثیه منزل در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه‌نیا فرمانده انتظامی آباده اظهار کرد: در جهت طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران کلانتری ۱۱ انقلاب شهرستان آباده هنگام گشت زنی در سطح حوزه به یک دستگاه کامیون حمل اثاثیه منزل مشکوک شدند و دستور توقف صادر کردند.

او اضافه کرد: در این رابطه ماموران انتظامی در بازرسی از خودرو، ۴۸ گالن حاوی ۳ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی آباده اضافه کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: پلیس فارس