تقویم جلالی؛ میراث علمی عمر خیام برای ایرانیان + فیلم

باشگه خبرنگاران جوان - در قرن پنجم هجری، هم‌زمان با قدرت‌گیری سلجوقیان، ناهماهنگی تقویم رسمی با نیازهای کشاورزی و زمان‌بندی دریافت مالیات‌ها به مسئله‌ای مهم برای اداره کشور تبدیل شده بود. ملک‌شاه سلجوقی با همراهی وزیر خود، خواجه نظام‌الملک، زمینه تشکیل گروهی از دانشمندان و منجمان را فراهم کرد تا تقویمی دقیق‌تر تدوین شود. این گروه به سرپرستی حکیم عمر خیام و با انجام رصدهای نجومی، محاسبه زمان و بررسی حرکت خورشید را در مرکز توجه قرار داد.

حاصل این تلاش‌ها، تقویم جلالی بود؛ گاه‌شماری خورشیدی که تعیین آغاز سال را بر پایه اعتدال بهاری و لحظه ورود خورشید به برج حمل قرار می‌داد. نام این تقویم از لقب جلال‌الدین ملک‌شاه گرفته شده و عمر خیام و دیگر منجمان در تدوین آن نقش داشتند. دقت در تعیین آغاز سال و پیوند آن با چرخه واقعی حرکت زمین به دور خورشید، تقویم جلالی را به یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های گاه‌شماری خورشیدی در تاریخ علم تبدیل کرده است.