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تقویم جلالی؛ میراث علمی عمر خیام برای ایرانیان + فیلم

تقویم جلالی با تکیه بر رصد‌های نجومی و محاسبه دقیق اعتدال بهاری، در دوران سلجوقیان و با مشارکت دانشمندانی به سرپرستی عمر خیام شکل گرفت و به یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های علمی ایران در زمینه گاه‌شماری تبدیل شد.

باشگه خبرنگاران جوان - در قرن پنجم هجری، هم‌زمان با قدرت‌گیری سلجوقیان، ناهماهنگی تقویم رسمی با نیازهای کشاورزی و زمان‌بندی دریافت مالیات‌ها به مسئله‌ای مهم برای اداره کشور تبدیل شده بود. ملک‌شاه سلجوقی با همراهی وزیر خود، خواجه نظام‌الملک، زمینه تشکیل گروهی از دانشمندان و منجمان را فراهم کرد تا تقویمی دقیق‌تر تدوین شود. این گروه به سرپرستی حکیم عمر خیام و با انجام رصدهای نجومی، محاسبه زمان و بررسی حرکت خورشید را در مرکز توجه قرار داد.

حاصل این تلاش‌ها، تقویم جلالی بود؛ گاه‌شماری خورشیدی که تعیین آغاز سال را بر پایه اعتدال بهاری و لحظه ورود خورشید به برج حمل قرار می‌داد. نام این تقویم از لقب جلال‌الدین ملک‌شاه گرفته شده و عمر خیام و دیگر منجمان در تدوین آن نقش داشتند. دقت در تعیین آغاز سال و پیوند آن با چرخه واقعی حرکت زمین به دور خورشید، تقویم جلالی را به یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های گاه‌شماری خورشیدی در تاریخ علم تبدیل کرده است.

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