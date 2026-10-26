کاظمیان گفت: تأثیر برج‌های بلندمرتبه بر آلودگی هوای تهران در مقیاس شهری اثبات نشده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی،  در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به موضوع ساخت برج‌های بلندمرتبه در تهران و منطقه ۲۲ گفت: اگرچه ساخت‌وسازهای بلندمرتبه می‌تواند در مقیاس محلی بر گردش باد و شرایط محیطی اطراف ساختمان‌ها تأثیر بگذارد، اما تاکنون مطالعه‌ای که تأثیر معنادار آماری این ساختمان‌ها بر آلودگی هوا در مقیاس کلان‌شهر تهران را اثبات کند، مشاهده نکرده‌ام.

وی با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره منطقه ۲۲ تهران اظهار کرد: در برخی مطالعات، سهم تأثیر این ساخت‌وسازها بر آلودگی هوا کمتر از یک درصد برآورد شده است؛ با این حال، در مقیاس محلی نمی‌توان تأثیر ساختمان‌های بلندمرتبه را نادیده گرفت.

کاظمیان ادامه داد: ساختمان‌هایی با حجم زیاد می‌توانند مانع گردش باد شوند و بر شرایط محیطی در اطراف خود و مناطق پشت ساختمان تأثیر بگذارند، اما تعمیم این اثرات به کل شهر و نتیجه‌گیری درباره تأثیر معنادار آن‌ها بر آلودگی هوای تهران، نیازمند شواهد و مطالعات معتبر است.

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برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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