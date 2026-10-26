به گفته نماینده مجلس با هوشمندسازی نظام بیمه‌ای کشور نیز تسهیل‌کننده امور است و رضایت مردم را از روند‌های حاکمیتی افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  هوشمندسازی نظام اداری، مالیاتی و بیمه‌ای در شرایط فعلی، یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای بهبود حکمرانی اقتصادی و افزایش رضایت عمومی محسوب می‌شود. در روش‌های سنتی، حضور فیزیکی مردم در ادارات و تعامل مستقیم با مأموران دولتی، همواره یکی از بستر‌های اصلی بروز فساد، اتلاف وقت و نارضایتی بوده است.

فرآیند‌های کاغذی و بروکراسی‌های پیچیده نه تنها باعث کندی امور می‌شوند، بلکه زمینه‌ساز تصمیمات سلیقه‌ای و سوءاستفاده‌های احتمالی نیز هستند. اما با حرکت به سمت سیستم‌های هوشمند و برخط، اطلاعات با دقت بالاتری جمع‌آوری می‌شود و به جای تصمیمات انسانی، داده‌های دقیق مبنای کار قرار می‌گیرند. این امر نه تنها انضباط بخشی به امور را به دنبال دارد، بلکه دسترسی‌ها را برای مردم در سراسر کشور، حتی در دورافتاده‌ترین مناطق، تسهیل می‌کند.

در حوزه بیمه حذف پرونده‌های فیزیکی و حرکت به سمت خدمات آنلاین و الکترونیکی، رضایت عمومی را به همراه خواهد داشت و از معطلی‌های طولانی مردم جلوگیری می‌کند. هوشمندسازی در نهایت به افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌ها و تحقق عدالت اجتماعی منجر می‌شود. با الکترونیکی شدن فرآیندها، امکان رصد دقیق عملکرد‌ها فراهم شده و اعتماد عمومی به نظام اداری و اقتصادی کشور تقویت می‌شود. بیمه مرکزی در راستای ابرپروژه وزارت اقتصاد در حوزه هوشمندسازی، تصمیم به هوشمندسازی ارائه خدمات بیمه‌ای به مردم کرده است.

در همین راستا بیت‌الله عبداللهی نماینده مجلس با اشاره به اهمیت هوشمندسازی نظام بیمه‌ای کشور تصریح کرد: هوشمندسازی کار ارزنده‌ای است. با این اقدام، کار‌ها دقیق‌تر می‌شود. جمع‌آوری اطلاعات به صورت دقیق و استفاده درست از آنها در راستای انضباط بخشی به امور اهمیت دارد. مخصوصاً اگر سیستمی وجود داشته باشد که مردم قانع شوند باید مالیات را به صورت برخط پرداخت کنند، اقدام مؤثری در راستای انضباط بخشی به روند‌های مالیاتی کشور صورت می‌گیرد.

او ادامه داد: دفترچه‌های درمانی الان منسوخ شده است و با یک کد ملی کار انجام می‌شود. این امر کار مردم را خیلی تسهیل و تسریع کرده و به افزایش رضایت عمومی منجر شده است. بر همین اساس، هوشمندسازی نظام بیمه‌ای کشور نیز تسهیل‌کننده امور است و رضایت مردم را از روند‌های حاکمیتی افزایش می‌دهد حتی‌الامکان این روند‌ها باید تقویت شوند.

عبداللهی تأکید کرد: اگر در حوزه بیمه‌ای نیز کار‌ها به صورت آنلاین و برخط صورت بگیرد، در نهایت به نفع کشور است. اجرای مگاپروژه وزارت اقتصاد مبنی بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و بیمه‌ای کشور مثبت ارزیابی می‌شود و در نهایت منافع کشور را تأمین می‌کند. الکترونیکی‌شدن فرآیند خسارت از جمله نتایج مهم هوشمندسازی نظام بیمه‌ای کشور است. بخش زیادی از معطلی مردم به موضوع فرآیند خسارت‌ها برمی‌گشت که با هوشمندسازی حل و فصل می‌شود.

عبدالهی گفت: رویکرد هوشمندسازی در صنعت بیمه کشور علاوه بر کاهش حضور مردم در ادارات بیمه، موجب جایگزینی رسیدگی برخط با گردش پرونده‌های فیزیکی در بیمه شخص ثالث یا بیمه اتکایی موضوع مهمی است در این سازوکار به جای اینکه فرآیند‌های بیمه‌ای مرتبط با بیمه مرکزی از طریق پرونده‌های فیزیکی پیش برود، در قالب سیستم‌های هوشمند انجام می‌شود که کاهش معطلی مردم را به دنبال دارد.

 

برچسب ها: صنعت بیمه ، بیمه مرکزی
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