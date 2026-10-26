تغییر جداول پروازی سفرهای عمره به مقصد فرودگاه مدینه

در جلسه شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت اعلام شد که با توجه به شرایط کشورعربستان، تغییر جداول پروازی سفر‌های عمره به مقصد فرودگاه مدینه پیشنهاد و با آن موافقت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تشکیل شد معاون حج و عمره سازمان حج با اعلام این مطلب افزود: در خصوص حج پیش رو نیز تلاش شده است که طبق برنامه زمانبندی حرکت شود.

 اکبر رضایی درعین حال گفت: از مهلت انتخاب زمین خیام درعرفات و منا عبور کردیم و در خصوص اخذ رقم طلب زائران حج ۱۴۰۶ نیز تا ۸ بهمن ماه فرصت داریم و زمان به سرعت در حال گذر است.

وی گفت: در حوزه مسایل اجرایی، علاوه بر سیاست گذاریها، آئین نامه‌ها و مصوبات کمیته ها، قرارداد‌ها نیز آماده است و مقدمات زیر ساخت‌های خدماتی و رفاهی آماده شده و در خصوص پرواز‌ها نیز اقدامات اولیه صورت گرفته است.

معاون حج و عمره سازمان حج بر لزوم اندیشیدن تدبیر مناسب برای تعیین تکلیف ارز حج جهت پیشبرد امور و جلوگیری از بروز اختلال در برنامه ریزی‌ها تاکید کرد و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم از مسئولان ذی ربط در بعثه و سازمان حج خواست با اتخاذ راهکار‌های مناسب و مقایسه هزینه‌های حج در چند دهه اخیر بر اساس واقعیت‌های جامعه و قیمت اقلام مختلف، اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

حجت الاسلام والمسلمین نواب تصریح کرد: قیمت حج پیش رو قطعا به نرخ ارزی که از بانک مرکزی خریداری خواهد شد بستگی دارد و برخی هزینه‌های ریالی مانند پرواز نیز افزایش یافته است.

رئیس سازمان حج و زیارت هم با اشاره به سفر آینده خود به عربستان برای مذاکره با مقامات وزارت حج و امضای تفاهمنامه حج پیش رو تاکید کرد: تمام تلاش بر این است که با توجه به شرایط کشور و وضعیت کشور میزبان موضوعات حج مدیریت شود و علاقمندان بتوانند ضمن تشرف به سرزمین وحی بهره و حظ معنوی ببرند. 

 علی رضا رشیدیان شرایط را سخت و پیچیده توصیف و تصریح کرد که مردم و مسئولان باید در حوزه کارگزاری و خدمات مجموعه حج و زیارت توجیه شوند؛ این مجموعه همواره تلاش داشته است به نفع زائرین عمل کند.

در ادامه این جلسه، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با بیان اینکه از بیش از ۷۰ هزار متقاضی ارجاع شده به این مرکز حدود چهارده و نیم درصد هنوز برای معاینات مراجعه نکرده‌اند، گفت: از این تعداد ۵۷ هزار و ۵۳۹ نفر تائید و پرونده ۱۴۷۶ نفر در حال بررسی است.

 سید علی مرعشی به تائید نشدن استطاعت جسمی ۲۷۸ نفر از متقاضیان حج پیش رو اشاره و دستورالعمل‌های جدید عربستان در حوزه درمان را تشریح کرد و گفت: نظر به اینکه هزینه‌های بخش درمان و خدمات درمانی در عربستان چند برابر افزایش یافته است در حال رایزنی با کشورمیزبان هستیم تا شرایط ما را درک کنند و مواردی که می‌تواند از هزینه‌های این بخش از حج بکاهد درنظر گرفته شود. 

وی گفت: در مورد تهیه دارو با توجه به شرایط داخل کشور و ضرورت انجام تدابیر در این راستا برخی پیش بینی‌ها شده است که در آینده اطلاع رسانی می‌گردد.

منبع: حج ‌ و زیارت

برچسب ها: فرودگاه مدینه ، سفر حج ، حج تمتع
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