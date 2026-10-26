سید محمدعلی ثابت قدم از مدیرعاملی شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی کشور برکنار و عباس واحدی سرپرست این شرکت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی کشور از سمتش برکنار شد.

ثابت قدم ۲۴ دی ۱۴۰۳ با حکم احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان ریاست شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی را برعهده گرفته بود تا به عنوان جانشین حسین طلا کار بازسازی ورزشگاه آزادی را تمام کند، اما او در عمر مدیریتی کمتر ۲ سال خود موفق به اتمام بازسازی ورزشگاه آزادی نشد تا بازهم شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی دچار تغییر و تحول شود.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان طی حکمی عباس واحدی را به عنوان سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منصوب کرد.

برچسب ها: شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی ، ورزشگاه آزادی
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