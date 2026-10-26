رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: حمایت از تولید نباید به مثابه ایجاد منافع تثبیت‌شده برای گروه‌های خاص تلقی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دهقان‌دهنوی روز دوشنبه در نشست بررسی مسائل و چالش‌های رویه‌های کولبری و ملوانی حمایت از تولید داخلی را از اصول مهم سیاست‌گذاری اقتصادی دانست و تصریح کرد: حمایت از تولیدکننده زمانی اثربخش خواهد بود که تدریجی و مبتنی بر برنامه‌های مشخص باشد. این حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که بنگاه‌ها در یک بازه زمانی متناسب با شرایط خود، توان رقابت‌پذیری را کسب و در نهایت بتوانند از حمایت‌های دولتی فاصله بگیرند.

وی با تصریح بر ضرورت هدفمندبودن حمایت‌ها از تولید داخلی، گفت: حمایت از تولیدکنندگان باید در کنار توجه به حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت رقابت‌پذیری در بازار دنبال شود تا ضمن کمک به رشد و توسعه بنگاه‌های داخلی، زمینه ارتقای کیفیت محصولات و پایداری تولید نیز فراهم شود.

بنا به اظهارات معاون وزیر صمت؛ اگر تولیدکننده منافع خود را در انحصار بازار یا تضعیف حقوق مصرف‌کننده تعریف کند، چنین رویکردی با اهداف واقعی حمایت از تولید سازگار نخواهد بود. به بیان دیگر حمایت از تولید نباید به مثابه ایجاد منافع تثبیت‌شده برای گروه‌های خاص تلقی شود و یا به شکل‌گیری سازوکار‌هایی منجر شود که اصلاح آنها در آینده دشوار شود.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران بین روند فعالیت کسانی که ارز ترجیحی می‌گیرند و صادرکنندگانی که با منابع ارزی حاصل از صادرات خود مبادرت به واردات می‌کنند، تفاوت قائل شد و افزود: صادرکننده‌ای که با ارز حاصل از صادرات خود واردات انجام می‌دهد، فعالیتی ارزشمند در مسیر توسعه تجارت کشور انجام می‌دهد از این‌رو علاوه بر حمایت باید روند فعالیت‌شان تسهیل شود. همچنین تولیدکنندگانی که با نرخ توافقی ارز فعالیت می‌کنند و در مسیر تولید و تجارت گام برمی‌دارند، باید از سیاست‌های تسهیل‌گر و حمایت‌های متناسب برخوردار شوند.

دهقان‌دهنوی با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاست‌های تجاری و تولیدی، بر اهمیت اتخاذ سیاست‌های هدفمند برای تقویت اشتغال و تحرک اقتصادی تاکید کرد و یادآور شد که سیاست‌های حمایتی باید متناسب با نیاز‌های اقتصاد طراحی شوند تا ضمن کنترل چالش‌های پیشرو، زمینه فعالیت بنگاه‌ها و ایجاد اشتغال نیز فراهم شود.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران خواستار دستیابی به رویه‌هایی شد که ضمن حمایت از تولید داخلی، امکان ارزیابی عملکرد تولیدکنندگان، ارتقای رقابت‌پذیری و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را فراهم کند.

گفتنی است، در این نشست حوزه رویه‌های کولبری، ملوانی و تجارت مرزی، با هدف تسهیل فعالیت‌های تجاری و حمایت از مبادلات مرزی، اقداماتی برای تسهیل فرایند‌ها و کاهش موانع موجود در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات با هدف بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های تجاری مناطق مرزی و کمک به تداوم جریان مبادلات انجام شده است.

همچنین، به‌منظور مدیریت شرایط موجود و رفع اختلالات احتمالی در فرایند‌های تجاری، تدابیر لازم برای تسهیل رویه‌ها و بهبود روند فعالیت‌ها اتخاذ شده است تا زمینه استمرار تجارت مرزی فراهم شود.

منبع: سازمان توسعه تجارت

برچسب ها: توسعه تجارت ، تولید داخل
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