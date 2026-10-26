باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بر حمایت از تولید داخل و البته جلوگیری از انحصار در بخش های مختلف تأکید داشته است شاهد ثبت رکورد جدید در شرکت پخش از جمله رازی هستیم به طوری که فروش ۴ همتی در ماه گذشته ثبت شده است .

طبق آمارها شرکت پخش در مهر با ثبت فروش ۴ هزار و ۱۰ میلیارد تومانی، برای نخستین‌بار از مرز ۴ همت فروش ماهانه عبور کرد و بالاترین رکورد فروش ماهانه خود را در تاریخ فعالیت شرکت به ثبت رساند.

گفتنی است حمید بیرانوند ا مدیرعامل شرکت پخش علام کرد : در چارچوب رویکردی مبتنی بر توسعه بازار، تقویت فروش در بخش خصوصی و تخصصی و تسریع در وصول برخی مطالبات محقق شده است.در همین دوره کوتاه، جایگاه شرکت پخش در میان شرکت‌های پخش داروی کشور از رتبه هفدهم به رتبه هفتم ارتقا یافته است؛ تحولی که در کنار رکورد فروش مهرماه، بیانگر بهبود عملکرد تجاری و تقویت موقعیت رقابتی شرکت است.

بیرانوند با تأکید بر افزایش بهره‌وری شبکه توزیع، بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود دنبال می‌شود. هدف پیش‌رو، حفظ روند رشد و تثبیت دستاوردهای حاصل‌شده در ماه‌های آینده است.