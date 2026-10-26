باشگاه خبرنگاران جوان -مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تشریح دستاورد‌های اجرایی‌سازی تعرفه صفر بر ۸۷ درصد کالاها، از ایجاد پنجره واحد لجستیک چندوجهی، راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی و تکمیل زیرساخت‌های زنجیره سرد برای جهش تجاری با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط سازمان متبوع خود خبر داد.

او با تبیین نقشه راه نوین دیپلماسی اقتصادی کشور در حوزه حاشیه دریای کاسپین و قفقاز، منطقه آزاد انزلی را پیشران ایجاد و راهبری زنجیره ارزش و دروازه تجاری جمهوری اسلامی ایران به سمت بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام و بر آمادگی همه‌جانبه این سازمان برای تبدیل مناسبات بازرگانی سنتی به تجارت پایدار، رقابت‌پذیر و ارزش‌آفرین تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین به مزیت‌های راهبردی موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و گفت: اعمال تعرفه صفر گمرکی بر بیش از ۸۷ درصد از ردیف‌های کالایی در چارچوب موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، نقطه عطفی در تاریخ بازرگانی خارجی کشور به شمار می‌رود. ارزیابی‌های نهاد‌های بین المللی نشان می‌دهد ظرفیت تقاضای هم‌پوشان در سبد وارداتی فدراسیون روسیه و دیگر کشور‌های عضو این اتحادیه با کالا‌های ساخت ایران، بستری معادل ده‌ها میلیارد دلار را پیش روی صادرکنندگان ما قرار داده؛ هدفی که دستیابی به آن مستلزم تمرکز عملیاتی بر گرهگاه‌های لجستیکی و استانداردسازی زنجیره تأمین است و منطقه آزاد انزلی هم‌اکنون این نقش محوری را ایفا می‌کند.

گذار از ترانزیت خام به هاب پردازش، سورتینگ و زنجیره سرد

طاعتی‌مقدم با بیان اینکه نگاه سازمان منطقه آزاد انزلی به مقوله بندر و گمرک از یک معبر ساده عبور کالا فراتر رفته است، افزود: توسعه صادرات به بازار‌های اوراسیا، بدون تأمین زیرساخت‌های نگهداری پیشرفته و سورتینگ مدرن محصولات فسادپذیر امکان‌پذیر نیست. امروز اولویت توسعه‌ای ما در پس‌کرانه‌های بندری، استقرار مجموعه‌های سردخانه‌ای دومداره، پرتودهی محصولات کشاورزی-غذایی، انبار‌های مکانیزه با اتمسفر کنترل‌شده و استقرار خطوط فرآوری و بسته‌بندی صادراتی است. بر این اساس کالا‌های کشاورزی، باغی و شیلاتی ایران با عبور از این بستر و دریافت گواهی‌نامه‌های کیفی و بهداشتی منطبق با استاندارد کشور‌های مقصد، با کمترین ریسک تجاری و بیشترین ارزش‌افزوده وارد شبکه توزیع اوراسیا خواهند شد.

او همچنین با اشاره به اهمیت هم‌افزایی نهاد‌های حمایتی تصریح کرد: حمایت از استقرار شرکت‌های توانمند مدیریت صادرات (EMC)، شتاب‌دهی به ترخیص کالا از طریق پنجره واحد فرامرزی و روان‌سازی مبادلات بانکی و بازرگانی بر پایه پول‌های ملی، اطمینان‌خاطر لازم را برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت حضور مستمر در این بازار فراهم می‌کند.

تکمیل پازل لجستیک چهار وجهی؛ از خطوط منظم دریایی تا هاب کارگوی هوایی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه با اشاره به مزیت‌های حاصل از توسعه کالبدی منطقه آزاد انزلی به ۸ هزار و ۶۰۹ هکتار، موقعیت ترانزیتی این منطقه را در کریدور‌های بین‌المللی شمال –جنوب و یک کمربند – یک‌راه بی‌بدیل عنوان کرد و گفت: منطقه آزاد انزلی با در اختیار داشتن زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی چهاروجهی (دریا، ریل، جاده و هوا)، معماری لجستیک شمال کشور را دگرگون ساخته است. در حوزه دریایی، اتصال ریل سراسری به مجتمع بندری کاسپین و توسعه خطوط کانتینری منظم (به ویژه با بنادر راهبردی روسیه و قزاقستان) تضمین‌کننده حمل پیوسته و یکپارچه کالا است.

طاعتی‌مقدم در تشریح نقش مکمل فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت در شبکه ترانزیت منطقه نیز تأکید کرد و افزود: الحاق این فرودگاه به عنوان بال هوایی منطقه آزاد انزلی، دستاورد ارزنده‌ای است که انتقال کالا‌های زمان‌محور و محصولات باارزش را سرعت می‌بخشد. قرارگیری فرودگاه رشت در تراز منفی ارتفاع از سطح آب‌های آزاد، شرایط فنی و راندمان کم‌نظیری برای بارگیری تجاری در پرواز‌های کارگو ایجاد کرده و فعال‌سازی این ظرفیت هوایی در کنار حمل‌ونقل ریلی و دریایی، ضریب تاب‌آوری تجارت خارجی ایران با اوراسیا را تا بالاترین سطح ممکن ارتقا داده و مسیر ورود تولیدات ملی به عمق بازار‌های هدف را هموار ساخته است.

او تصریح کرد: منطقه آزاد انزلی آمادگی کامل دارد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی ملی، گمرک، استاندارد و تشکل‌های بخش خصوصی، زمینه تجمیع توانمندی‌های صادراتی کشور را فرآهم کرده و سهم جمهوری اسلامی ایران از مبادلات کالایی حوزه کاسپین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ملی محقق سازد.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی