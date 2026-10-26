قائم‌مقام وزیر صمت، با تأکید بر نقش اصناف در تنظیم بازار گفت: اصناف به دلیل ارتباط مستقیم با مصرف‌کنندگان، شناخت دقیق‌تری از شرایط بازار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی راد - محمد صادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، با تأکید بر نقش اصناف در تنظیم بازار گفت: اصناف به دلیل ارتباط مستقیم با مصرف‌کنندگان، شناخت دقیق‌تری از شرایط بازار دارند؛ با این حال، نقش آنها در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کاهش یافته، در حالی که بخش مهمی از مسئولیت مدیریت مشکلات بازار بر عهده این گروه است.

وی با اشاره به عملکرد اصناف در شرایط بحرانی اظهار کرد: با وجود دشواری‌های تأمین مواد اولیه و جابه‌جایی گسترده جمعیت از تهران و برخی استان‌ها به مناطق شمالی کشور، در تأمین کالاهای اساسی و نان کمبودی ایجاد نشد. این تجربه نشان می‌دهد که ظرفیت اصناف در توزیع کالا باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

ساماندهی سامانه‌های اقتصادی در دستور کار است

مفتح تعدد سامانه‌ها و ضعف تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها را از موانع فعالیت اقتصادی دانست و تأکید کرد: اطلاعات فعالان اقتصادی باید به‌صورت یکپارچه ثبت شود تا از دریافت مکرر اطلاعات توسط نهادهای مختلف جلوگیری شود. در همین راستا، هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان امور مالیاتی دنبال می‌شود.

قائم‌مقام وزیر صمت همچنین با اشاره به نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی تصریح کرد: راه‌اندازی درگاه اینترنتی به‌تنهایی مجوز فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود و فعالان این حوزه باید صلاحیت لازم را داشته باشند. برای برخورد با تخلفات نیز سازوکارهای قانونی پیش‌بینی شده و در صورت لزوم، امکان جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای متخلف وجود دارد.

برچسب ها: اصناف ، تنظیم بازار
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