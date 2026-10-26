باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آقای ویشوش نگی سفیر جدید هند در ایران، بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل تجارت و تقویت روابط بانکی در چارچوب تعاملات منطقه ای و چند جانبه تأکید کرد.

در این دیدار ضمن بررسی موضوعات دوجانبه فیمابین ایران و هند، دکتر همتی بر ضرورت پایبندی و انجام اقدامات لازم در راستای تعاملات بشردوستانه توسط کشور هند تأکید کرد و گفت: با توجه به توانمندی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران، همکاری دو کشور می‌تواند زمینه ارتقای توسعه روابط اقتصادی و تجاری فیمابین را فراهم آورد.



رئیس کل بانک مرکزی همچنین ضمن اشاره بر اهمیت تقویت همکاری‌ها در چارچوب بریکس، بر توسعه سازوکارهای مالی و پولی مشترک و افزایش استفاده از ظرفیت‌های آن نهاد برای تسهیل مبادلات و کاهش موانع همکاری های اقتصادی تأکید کرد.



سفیر هند درایران نیز توسعه روابط فیمابین، ارتقای تجارت بین دو کشور و همکاری های بین‌المللی را ضروری برشمرد.



شایان ذکر است سفیرجدید هند در کشورمان، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۵ رسما مسئولیت سفارت هند در تهران را بر عهده گرفته است.

منبع: بانک مرکزی