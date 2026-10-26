مهمدی و اسماعیلی به فینال رسیدند/ کشتکار حذف شد

در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان علیرضا مهمدی و سعید اسماعیلی فرنگی کاران کشورمان به فینال رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار‌های نیمه نهایی روز سوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان صبح امروز در سه وزن ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان، در حال برگزاری می‌باشد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد اوجالا از فنلاند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد. وی در این مرحله مقابل ادموند نازاریان نایب قهرمان جهان از بلغارستان با نتیجه ۸ بر ۱ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از ارمنستان، کشتکار حذف شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر لائوینا از هلند را مغلوب کرد. وی در مرحله بعد مقابل جین سینکسین از چین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. اسماعیلی در این مرحله مقابل باغدات ساباز از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل حسرت جعفروف دارنده مدال برنز المپیک و نقره جهان از آذربایجان با نتیجه ۱ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. اسماعیلی در این مرحله مقابل آیت جان خالماخانوف قهرمان جهان از ازبکستان مبارزه می‌کند.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر تسوگتباتار از مغولستان را مغلوب کرد، وی در ادامه مقابل آرکادیوسازا کولینیج از لهستان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. مهمدی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۵ یاروسلاو فیلچاکوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل گوورگ تادئوسیان از ارمنستان با نتیجه ۱۰ بر ۱ به پیروزی رسید و به فینال رسید.

برچسب ها: کشتی فرنگی قهرمانی جهان ، علیرضا مهمدی ، کشتی فرنگی ، کشتی
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