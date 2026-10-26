باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ناو‌های آمریکایی در فاصله‌ای دورتر؛ پیام موشکی ایران به واشنگتن + فیلم

پس از حمله موشکی ایران در پنجم سپتامبر، گزارش‌ها از جابه‌جایی ناو‌های هواپیمابر آمریکا به مناطق دورتر دریای عرب حکایت دارند؛ تحولی که هم‌زمان با هشدار نیرو‌های مسلح کشور درباره عدم حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس مطرح شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش وب‌سایت امنیتی آسیا، ناو‌های هواپیمابر آمریکایی «جورج واشنگتن» و «جورج بوش» پس از حمله موشکی پنجم سپتامبر، با استناد تصاویر ماهواره‌ای مواضع قبلی خود در نزدیکی دریای عمان را ترک کرده و به مناطق دورتر دریای عرب منتقل شده‌اند. این جابه‌جایی با نگرانی واشنگتن از توان موشکی ایران، از جمله موشک بالستیک «قاسم بصیر» با برد اعلام‌شده ۱۲۰۰ کیلومتر، مرتبط است. دورتر شدن ناو‌ها همچنین می‌تواند هزینه‌های پشتیبانی، سوخت‌رسانی هوایی و مسیر‌های پروازی آمریکا را افزایش دهد.

در همین حال، سرلشکر عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح کشور، با اشاره به توان دریایی و موشکی کشور، تأکید کرده است که نیرو‌های مسلح ایران اجازه ورود شناور‌های نظامی آمریکا به خلیج فارس را نخواهند داد. او بازگشت نظامیان این کشور به خلیج فارس را خط قرمز ایران دانسته است.

مطالب مرتبط
ناو‌های آمریکایی در فاصله‌ای دورتر؛ پیام موشکی ایران به واشنگتن + فیلم
young journalists club

شلیک موشک «حاج قاسم» برای اولین بار در وعده صادق ۴ + فیلم

ناو‌های آمریکایی در فاصله‌ای دورتر؛ پیام موشکی ایران به واشنگتن + فیلم
young journalists club

 تحلیلگر امنیت ملی آمریکا؛ عملکرد موشک «قاسم بصیر» فوق‌العاده دقیق و دیوانه‌کننده است! + فیلم

ناو‌های آمریکایی در فاصله‌ای دورتر؛ پیام موشکی ایران به واشنگتن + فیلم
young journalists club

بازسازی سریع خط تولید موشک و پهپاد پس از جنگ تحمیلی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای ترور نافرجام محمدرضا پهلوی در کاخ مرمر + فیلم
۵۵۰

ماجرای ترور نافرجام محمدرضا پهلوی در کاخ مرمر + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
 دموکراسی پوشالی آمریکا از زبان آلن اکباتانی! + فیلم
۴۹۱

 دموکراسی پوشالی آمریکا از زبان آلن اکباتانی! + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
 راهبرد ایران در تنگه هرمز؛ افزایش هزینه‌های جنگ و فشار بر ترامپ! + فیلم
۴۶۵

 راهبرد ایران در تنگه هرمز؛ افزایش هزینه‌های جنگ و فشار بر ترامپ! + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
اوباما علیه ترامپ + فیلم
۴۴۶

اوباما علیه ترامپ + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
 ترکیب دمنوش آویشن با عسل به افزایش ایمنی بدن کمک می‌کند + فیلم
۴۰۳

 ترکیب دمنوش آویشن با عسل به افزایش ایمنی بدن کمک می‌کند + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha