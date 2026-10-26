باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش وب‌سایت امنیتی آسیا، ناو‌های هواپیمابر آمریکایی «جورج واشنگتن» و «جورج بوش» پس از حمله موشکی پنجم سپتامبر، با استناد تصاویر ماهواره‌ای مواضع قبلی خود در نزدیکی دریای عمان را ترک کرده و به مناطق دورتر دریای عرب منتقل شده‌اند. این جابه‌جایی با نگرانی واشنگتن از توان موشکی ایران، از جمله موشک بالستیک «قاسم بصیر» با برد اعلام‌شده ۱۲۰۰ کیلومتر، مرتبط است. دورتر شدن ناو‌ها همچنین می‌تواند هزینه‌های پشتیبانی، سوخت‌رسانی هوایی و مسیر‌های پروازی آمریکا را افزایش دهد.

در همین حال، سرلشکر عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح کشور، با اشاره به توان دریایی و موشکی کشور، تأکید کرده است که نیرو‌های مسلح ایران اجازه ورود شناور‌های نظامی آمریکا به خلیج فارس را نخواهند داد. او بازگشت نظامیان این کشور به خلیج فارس را خط قرمز ایران دانسته است.