وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت کنونی مرغ، روند افزایش غیرمتعارف ندارد، بلکه در حال ترمیم و بازگشت به نرخ تعادلی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی به پرسش‌ها پیرامون نوسانات قیمت اقلام اساسی از جمله مرغ، شیر و روغن گفت: قیمت کنونی مرغ، روند افزایش غیرمتعارف ندارد، بلکه در حال ترمیم و بازگشت به نرخ تعادلی است.

وی با اشاره به زیان‌ مرغداران در ماه‌های گذشته افزود: پایین بودن قیمت مرغ در هفته‌های قبل، غیرواقعی و ناشی از مشکلاتی در سیستم کالابرگ، تسویه حساب با فروشگاه‌ها و عوامل دیگر بود که متاسفانه مرغداران را متضرر کرد. قیمت‌های کنونی در حال نزدیک شدن به نرخ تعادلی است و از آن فراتر نرفته؛ بنابراین نگرانی از جهش قیمت وجود ندارد و تولید و جوجه‌ریزی با دقت مدیریت می‌شود تا هم از زیان تولیدکننده جلوگیری شود و هم با هرگونه گران‌فروشی قاطعانه برخورد کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی درباره دغدغه شهروندان درباره تناسب نداشتن قیمت‌ها با درآمدها و نبود ثبات نسبی، توضیح داد: با تغییر نرخ ارز و شاخص‌های کلان اقتصادی، قیمت کالاها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در حوزه دامداری، بخش عمده‌ای از نهاده‌ها مانند ذرت، جو و کنجاله وارداتی بوده و با ارز تامین می‌شوند؛ هرچند علوفه تولید داخل است، اما هزینه‌های جانبی، ماشین‌آلات، تجهیزات و خدمات دامداری‌ها نیز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به این نوسانات وابسته‌اند.

وضعیت بازار روغن و کاهش واردات نهاده‌ها

نوری درباره وضعیت بازار روغن بیان کرد: برخلاف بسیاری از مواد غذایی که در سطح جهان با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند، قیمت روغن تغییر چشمگیری نداشته و حتی در برخی موارد پایین‌تر از ماه‌های گذشته است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی از دستاوردهای تولید داخلی خبر داد و گفت: امسال با افزایش تولید داخلی، حداقل ۲ میلیون تن کاهش واردات در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی خواهیم داشت که گامی مهم در جهت خوداتکایی است.

برچسب ها: قیمت مرغ ، قیمت روغن ، قیمت لبنیات
خبرهای مرتبط
علت نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار چیست؟
مرغ هنوز به قیمت واقعی خود نرسیده است
تأمین مالی سنتی پاسخگوی نیاز صنعت طیور نیست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۴ آبان ماه ۱۴۰۵
۱۴ بانک زیر حد نصاب کفایت سرمایه؛ پاشنه آشیل شبکه بانکی یا آزمون جدی نظارت بانک مرکزی؟
طرح شناسنامه‌دار کردن کارت‌های اضطراری بنزین چیست؟
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۴ آبان
مهلت پرداخت مالیات تا آبان تمدید شد
صندوق‌های اهرمی با دامنه نوسان ۶ درصدی؛ تقویت مسیر ورود نقدینگی یا ریسک بیشتر برای سهامداران؟
واردات گوشت قرمز به ۲۰ هزار تن رسید
بعید می‌دانم طرح مسکن استیجاری در ایران اجرایی شود +فیلم
معافیت ۲۸۰ میلیون تومانی برای بلاگر‌ها در سال ۱۴۰۵ +فیلم
آغاز طرح توزیع لاستیک و روغن موتور به نرخ مصوب
آخرین اخبار
تعلیق فعالیت ۲۵ مرکز متخلف با هدف شفافیت در بازار بلیت قطار
پاسخ وزیر جهاد به علت افزایش قیمت لبنیات و مرغ/ قیمت مرغ در حال بازگشت به نرخ تعادل است
تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و چند جانبه در دیدار با سفیر جدید هند
حمایت از تولید داخل نباید به انحصار در بازار منجر شود
افزایش سرعت پرداخت خسارت با حذف فرآیند‌های حضوری در بیمه
تأثیر برج‌های بلندمرتبه بر آلودگی هوای تهران زیر یک درصد است + فیلم
حذف سلیقه‌محوری در اخذ مالیات با اجرای تبصره ماده ۱۰۰
رفع مشکل واردات مواد اولیه واحد‌های تولیدی در دستور کار قرار گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۴ آبان
تقویت سرمایه‌گذاری مولد در ایران اجرایی می‌شود
بورد در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز: امنیت انرژی در گرو همکاری است
شناسایی دقیق مشمولان یارانه برای تخصیص منابع محدود
کاهش چشمگیر عدم انطباق محموله‌های صادراتی ایران به روسیه
انباشت خرما در سردخانه‌ها؛ در انتظار رفع موانع تجاری و تسهیل صادرات 
تسهیلات اشتغال باید به استقلال اقتصادی مددجویان منجر شود
رفع نواقص پروژه های نهضت ملی مسکن در اولویت قرار گیرد
افزایش تعرفه واردات خودرو/ عرضه امتیاز واردات از بورس کالا
نوده فراهانی: افزایش هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالا‌ها را بالا برده است
افزایش ۵۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
تراکم تشویقی برای برخی از ساختمان‌ها به ۵۰ درصد رسید/ تأمین ۸۸ هزار هکتار زمین برای توسعه شهری و روستایی
معافیت ۲۸۰ میلیون تومانی برای بلاگر‌ها در سال ۱۴۰۵ +فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۴ آبان ماه ۱۴۰۵
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله فقط تا ساعت ۲۴ امشب
آیا فروش وزنی نان می‌تواند مشکلات قوت غالب مردم را برطرف کند؟
تولید نفت از ۳ میدان غرب ایران از تعهد قراردادی فراتر رفت
وزارت نیرو آماده واردات برق صنایع؛ برق وارداتی توسط صنایع به محل مصرف آن صنایع منتقل می‌شود
کاهش ۴۰ درصدی صادرات زعفران در نیمه نخست امسال
آغاز طرح توزیع لاستیک و روغن موتور به نرخ مصوب
بعید می‌دانم طرح مسکن استیجاری در ایران اجرایی شود +فیلم
قیمت منطقی هر کیلو لاشه گوسفندی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان