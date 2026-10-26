وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت کنونی مرغ، روند افزایش غیرمتعارف ندارد، بلکه در حال ترمیم و بازگشت به نرخ تعادلی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی به پرسش‌ها پیرامون نوسانات قیمت اقلام اساسی از جمله مرغ، شیر و روغن گفت: قیمت کنونی مرغ، روند افزایش غیرمتعارف ندارد، بلکه در حال ترمیم و بازگشت به نرخ تعادلی است.

وی با اشاره به زیان‌ مرغداران در ماه‌های گذشته افزود: پایین بودن قیمت مرغ در هفته‌های قبل، غیرواقعی و ناشی از مشکلاتی در سیستم کالابرگ، تسویه حساب با فروشگاه‌ها و عوامل دیگر بود که متاسفانه مرغداران را متضرر کرد. قیمت‌های کنونی در حال نزدیک شدن به نرخ تعادلی است و از آن فراتر نرفته؛ بنابراین نگرانی از جهش قیمت وجود ندارد و تولید و جوجه‌ریزی با دقت مدیریت می‌شود تا هم از زیان تولیدکننده جلوگیری شود و هم با هرگونه گران‌فروشی قاطعانه برخورد کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی درباره دغدغه شهروندان درباره تناسب نداشتن قیمت‌ها با درآمدها و نبود ثبات نسبی، توضیح داد: با تغییر نرخ ارز و شاخص‌های کلان اقتصادی، قیمت کالاها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در حوزه دامداری، بخش عمده‌ای از نهاده‌ها مانند ذرت، جو و کنجاله وارداتی بوده و با ارز تامین می‌شوند؛ هرچند علوفه تولید داخل است، اما هزینه‌های جانبی، ماشین‌آلات، تجهیزات و خدمات دامداری‌ها نیز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به این نوسانات وابسته‌اند.

وضعیت بازار روغن و کاهش واردات نهاده‌ها

نوری درباره وضعیت بازار روغن بیان کرد: برخلاف بسیاری از مواد غذایی که در سطح جهان با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند، قیمت روغن تغییر چشمگیری نداشته و حتی در برخی موارد پایین‌تر از ماه‌های گذشته است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی از دستاوردهای تولید داخلی خبر داد و گفت: امسال با افزایش تولید داخلی، حداقل ۲ میلیون تن کاهش واردات در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی خواهیم داشت که گامی مهم در جهت خوداتکایی است.