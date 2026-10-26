رئیس‌کل دادگستری فارس از بررسی وضعیت ورزشکاران واجد شرایط جرائم غیرعمد برای بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سید صدرالله رجایی‌نسب در نشست مشترک مسئولان قضایی فارس با نخبگان برگزیده ورزشی استان که به مناسبت هفته تربیت بدنی و در راستای تقویت تعاملات اجتماعی دستگاه قضایی و اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های جامعه ورزش، بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و فعالان این حوزه تاکید کرد و ورزش را یکی از موثرترین ابزار‌های هدایت انرژی جوانان، کنترل هیجانات و پیشگیری از انحرافات و آسیب‌های اجتماعی دانست.

رئیس‌کل دادگستری فارس با تقدیر از افتخارآفرینی محمد کمالی، کشتی‌گیر شیرازی و قهرمان رقابت‌های جهانی دانشجویان و امید‌های جهان، بر جایگاه قهرمانان ورزشی به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی و الگو‌های اثرگذار برای نسل جوان تاکید کرد.

رجایی‌نسب با اشاره به مدال طلای رقابت‌های جهانی دانشجویان در برزیل و مدال برنز رقابت‌های امید‌های جهان در آمریکا که توسط این ورزشکار کسب شده است، از تلاش و موفقیت او در عرصه بین‌المللی و اهتزاز پرچم کشور تقدیر کرد.

او با تاکید بر اینکه ارزش قهرمانان ورزشی فراتر از مدال‌ها و عناوین قهرمانی است، ورزشکاران افتخارآفرین را سرمایه‌های اجتماعی کشور دانست که با تلاش، پشتکار و موفقیت‌های خود می‌توانند الگویی الهام‌بخش برای نسل جوان باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب خاطرنشان کرد: حمایت از قهرمانان و نخبگان ورزشی، تنها به عرصه رقابت و کسب مدال محدود نمی‌شود، بلکه صیانت از این سرمایه‌های انسانی و فراهم‌کردن زمینه رشد و شکوفایی استعداد‌های آنان، ضرورتی اجتماعی است که می‌تواند به تقویت امید، نشاط و انگیزه در جامعه بینجامد.

رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس و ظرفیت‌های قانونی برای کاهش پیامد‌های اجتماعی زندان تصریح کرد: دادگستری استان آمادگی دارد با دریافت فهرست ورزشکارانی که به دلیل ارتکاب جرائم غیرعمد یا در سایر موارد واجد شرایط قانونی در زندان به سر می‌برند، وضعیت آنان را بررسی و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل بازگشتشان به جامعه و عرصه ورزش استفاده کند.

او بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی را فرصتی برای حمایت از سرمایه‌های انسانی، کاهش پیامد‌های اجتماعی حبس و فراهم‌کردن زمینه بازگشت افراد واجد شرایط به زندگی اجتماعی دانست.

رجایی‌نسب با اشاره به دشواری مسئولیت داوران در رقابت‌های ورزشی اظهار کرد: کار داوران و فعالان عرصه ورزش بسیار دشوار است، چراکه قاضی با فرصت کافی و پس از بررسی اسناد و دلایل تصمیم می‌گیرد، اما داوران باید در کسری از ثانیه و در فضایی سرشار از هیجان و گاه تنش، درباره صحنه‌های رقابت تصمیم‌گیری کنند.

او افزود: قانون‌مداری، اجرای عدالت، صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و مقابله با فساد، از جمله اشتراکات بنیادینی است که دستگاه قضایی و جامعه ورزش را در مسیری مشترک قرار می‌دهد و زمینه تعامل موثرتر این دو حوزه را فراهم می‌کند.

در بخش دیگری از این نشست، نخبگان، قهرمانان، پیشکسوتان و فعالان ورزش استان به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود درباره مسائل و چالش‌های این حوزه پرداختند.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی، تقویت حمایت‌های حقوقی از مربیان و داوران، مقابله با فعالیت تشکل‌های غیرمجاز ورزشی، بهره‌گیری از دانش روان‌شناسی در ارزیابی و غربالگری ورزشکاران و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی برای ارتقای سلامت کارکنان دادگستری استان، از جمله محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

در پایان این نشست از سوی جامعه ورزشی استان فارس از قاضی یاسر محبی رئیس مجتمع قضایی صدرا و قاضی محمد زارع قاضی دادگاه صلح شیراز که در سال‌های اخیر در چارچوب‌های قانونی اقدام به صدور آرای جایگزین حبس در حوزه ورزش کرده بودند، تجلیل شد.

نشست هم‌اندیشی رئیس کل دادگستری استان فارس و نخبگان ورزشی و مربیان قهرمان‌ساز استان فارس در راستای توسعه ارتباط نظام‌مند دستگاه قضایی با جامعه نخبگانی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی صاحب‌نظران برای شناسایی مسائل اجتماعی، تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقای اثربخشی اقدامات قضایی برگزار شد.

منبع: دادگستری فارس

برچسب ها: دادگستری فارس ، هفته تربیت بدنی ، ورزشکار ، زندانی ، حمایت
خبرهای مرتبط
۱۵ پروژه ورزشی در کرمان افتتاح می‌شود
۳۰۰۰ زندانی استان فارس از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند
تمدید مرخصی بیش از ۶۳۰۰ زندانی فارس در ماه رمضان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بهره‌برداری از ۱۸ کیلومتر باند دوم محور لار-جهرم-بندرعباس با هزینه هزار میلیارد تومانی
دستگیری عامل تیراندازی در روستای مشتان کازرون
افتتاح چهاردهمین سالن ورزشی شهرداری شیراز/ خانه‌ای تازه برای کاراته‌کاران
محکومیت ۱.۴ همتی متخلف ارزی در فارس/ رسیدگی به ۱۵۴ پرونده تعهدات ارزی
​​​روستای مهرآباد در خرامه به شبکه اینترنت پرسرعت متصل شد
انجام نخستین جراحی پیشرفته کاشت شنوایی «Osia» روی دختر ۱۲ ساله
ثبت ۱۷۷۵ بیمار مسموم در جهرم/ عقرب و الکل در صدر آمار مراجعان
بررسی موانع سد معبر و بهبود معابر در مناطق ۱۱ گانه شیراز
صدا و سیمای فارس؛ بازوی رسانه‌ای مرجعیت علمی جهان اسلام
توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی فارس در گروی تکمیل خطوط ریلی شیراز-گل‌گهر و بوشهر
آخرین اخبار
آمادگی دادگستری فارس برای حمایت از ورزشکاران زندانی
از بازداشت عاملان درگیری تا توقیف محموله‌های قاچاق
تزریق ۲۴۰ میلیارد تومان به ناوگان عملیاتی برق فارس
پیشتازی شرکت توزیع نیروی برق شیراز در انطباق راهبرد‌های فنی با الزامات پدافند غیرعامل
دستگیری عامل تیراندازی در روستای مشتان کازرون
از خاک تا شکر؛ کمباین‌ها در اقلید به دل مزارع می‌زنند
تأکید بر توسعه فرهنگ پدافند مردم‌محور در مدارس فارس/ جنایت لامرد؛ ابعادی کم‌سابقه در تاریخ تهدیدها
پیش‌بینی ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع برای تأمین مالی طرح‌های سفر رئیس‌جمهور به فارس
ثبت ۱۷۷۵ بیمار مسموم در جهرم/ عقرب و الکل در صدر آمار مراجعان
محکومیت ۱.۴ همتی متخلف ارزی در فارس/ رسیدگی به ۱۵۴ پرونده تعهدات ارزی
بهره‌برداری از ۱۸ کیلومتر باند دوم محور لار-جهرم-بندرعباس با هزینه هزار میلیارد تومانی
توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی فارس در گروی تکمیل خطوط ریلی شیراز-گل‌گهر و بوشهر
بررسی موانع سد معبر و بهبود معابر در مناطق ۱۱ گانه شیراز
انجام نخستین جراحی پیشرفته کاشت شنوایی «Osia» روی دختر ۱۲ ساله
برگزاری هشتمین همایش علمی صحیفه سجادیه در فارس
​​​روستای مهرآباد در خرامه به شبکه اینترنت پرسرعت متصل شد
صدا و سیمای فارس؛ بازوی رسانه‌ای مرجعیت علمی جهان اسلام
افتتاح چهاردهمین سالن ورزشی شهرداری شیراز/ خانه‌ای تازه برای کاراته‌کاران
پیام بازدارندگی و عزت ملی از قلب شیراز با زبان هنر