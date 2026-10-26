باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سید صدرالله رجایی‌نسب در نشست مشترک مسئولان قضایی فارس با نخبگان برگزیده ورزشی استان که به مناسبت هفته تربیت بدنی و در راستای تقویت تعاملات اجتماعی دستگاه قضایی و اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های جامعه ورزش، بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و فعالان این حوزه تاکید کرد و ورزش را یکی از موثرترین ابزار‌های هدایت انرژی جوانان، کنترل هیجانات و پیشگیری از انحرافات و آسیب‌های اجتماعی دانست.

رئیس‌کل دادگستری فارس با تقدیر از افتخارآفرینی محمد کمالی، کشتی‌گیر شیرازی و قهرمان رقابت‌های جهانی دانشجویان و امید‌های جهان، بر جایگاه قهرمانان ورزشی به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی و الگو‌های اثرگذار برای نسل جوان تاکید کرد.

رجایی‌نسب با اشاره به مدال طلای رقابت‌های جهانی دانشجویان در برزیل و مدال برنز رقابت‌های امید‌های جهان در آمریکا که توسط این ورزشکار کسب شده است، از تلاش و موفقیت او در عرصه بین‌المللی و اهتزاز پرچم کشور تقدیر کرد.

او با تاکید بر اینکه ارزش قهرمانان ورزشی فراتر از مدال‌ها و عناوین قهرمانی است، ورزشکاران افتخارآفرین را سرمایه‌های اجتماعی کشور دانست که با تلاش، پشتکار و موفقیت‌های خود می‌توانند الگویی الهام‌بخش برای نسل جوان باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب خاطرنشان کرد: حمایت از قهرمانان و نخبگان ورزشی، تنها به عرصه رقابت و کسب مدال محدود نمی‌شود، بلکه صیانت از این سرمایه‌های انسانی و فراهم‌کردن زمینه رشد و شکوفایی استعداد‌های آنان، ضرورتی اجتماعی است که می‌تواند به تقویت امید، نشاط و انگیزه در جامعه بینجامد.

رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین حبس و ظرفیت‌های قانونی برای کاهش پیامد‌های اجتماعی زندان تصریح کرد: دادگستری استان آمادگی دارد با دریافت فهرست ورزشکارانی که به دلیل ارتکاب جرائم غیرعمد یا در سایر موارد واجد شرایط قانونی در زندان به سر می‌برند، وضعیت آنان را بررسی و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل بازگشتشان به جامعه و عرصه ورزش استفاده کند.

او بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی را فرصتی برای حمایت از سرمایه‌های انسانی، کاهش پیامد‌های اجتماعی حبس و فراهم‌کردن زمینه بازگشت افراد واجد شرایط به زندگی اجتماعی دانست.

رجایی‌نسب با اشاره به دشواری مسئولیت داوران در رقابت‌های ورزشی اظهار کرد: کار داوران و فعالان عرصه ورزش بسیار دشوار است، چراکه قاضی با فرصت کافی و پس از بررسی اسناد و دلایل تصمیم می‌گیرد، اما داوران باید در کسری از ثانیه و در فضایی سرشار از هیجان و گاه تنش، درباره صحنه‌های رقابت تصمیم‌گیری کنند.

او افزود: قانون‌مداری، اجرای عدالت، صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و مقابله با فساد، از جمله اشتراکات بنیادینی است که دستگاه قضایی و جامعه ورزش را در مسیری مشترک قرار می‌دهد و زمینه تعامل موثرتر این دو حوزه را فراهم می‌کند.

در بخش دیگری از این نشست، نخبگان، قهرمانان، پیشکسوتان و فعالان ورزش استان به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود درباره مسائل و چالش‌های این حوزه پرداختند.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی، تقویت حمایت‌های حقوقی از مربیان و داوران، مقابله با فعالیت تشکل‌های غیرمجاز ورزشی، بهره‌گیری از دانش روان‌شناسی در ارزیابی و غربالگری ورزشکاران و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی برای ارتقای سلامت کارکنان دادگستری استان، از جمله محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

در پایان این نشست از سوی جامعه ورزشی استان فارس از قاضی یاسر محبی رئیس مجتمع قضایی صدرا و قاضی محمد زارع قاضی دادگاه صلح شیراز که در سال‌های اخیر در چارچوب‌های قانونی اقدام به صدور آرای جایگزین حبس در حوزه ورزش کرده بودند، تجلیل شد.

نشست هم‌اندیشی رئیس کل دادگستری استان فارس و نخبگان ورزشی و مربیان قهرمان‌ساز استان فارس در راستای توسعه ارتباط نظام‌مند دستگاه قضایی با جامعه نخبگانی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی صاحب‌نظران برای شناسایی مسائل اجتماعی، تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقای اثربخشی اقدامات قضایی برگزار شد.

منبع: دادگستری فارس