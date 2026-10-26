باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود سالمی بوکانی در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ ثبتی‌مبنا در سنندج اظهار کرد: این سرشماری به شیوه ترکیبی و با محوریت داده‌های ثبتی اجرا می‌شود و اطلاعات جمعیتی و مسکن شهروندان از پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی استخراج و پس از استانداردسازی، پردازش می‌شود.

وی با اشاره به سهم ۳۱ درصدی سنندج از جمعیت هدف سرشماری استان افزود: سنندج به‌عنوان مرکز استان و به دلیل جایگاه جمعیتی خود، برای برنامه‌ریزی‌های آینده نیازمند توجه ویژه در این طرح ملی است.

قائم‌مقام ستاد اجرای سرشماری کردستان با بیان اینکه اطلاعات مورد نیاز از پایگاه‌هایی نظیر ثبت احوال، وزارت بهداشت، تأمین اجتماعی و ثبت اسناد جمع‌آوری می‌شود، گفت: این اطلاعات شامل مشخصات هویتی، وضعیت تحصیلی، املاک و ویژگی‌های مسکن خانوارهاست.

سالمی بوکانی ادامه داد: اجرای سرشماری به شیوه ثبتی‌مبنا، علاوه بر کاهش بار پاسخ‌گویی خانوارها، امکان رصد مستمر تغییرات جمعیتی را فراهم می‌کند و زمینه دسترسی به اطلاعات به‌روز را برای برنامه‌ریزان فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به اجرای عملیات میدانی محدود در سراسر کشور بیان کرد: این مرحله به‌صورت هدفمند و برای تکمیل اطلاعات خانوار‌هایی انجام می‌شود که داده‌های آنها ناقص است یا به راستی‌آزمایی نیاز دارد. این عملیات نیز با استفاده از نیرو‌های آموزش‌دیده و رعایت استاندارد‌های مربوط انجام خواهد شد.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی اضافه کرد: همراهی فرمانداران، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بهورزان خانه‌های بهداشت و دستگاه‌های نظامی و انتظامی در اجرای دقیق سرشماری ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات دقیق درباره ترکیب سنی، پراکندگی جمعیت، وضعیت مسکن و سطح تحصیلات، نقش مهمی در تخصیص عادلانه منابع و برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی دارد.

سالمی بوکانی در پایان از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه آگاهی و مشارکت شهروندان را در مراحل تکمیلی سرشماری فراهم کنند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتی‌مبنا و به شیوه ترکیبی اجرا می‌شود و اطلاعات حاصل از آن، مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های جمعیتی و توسعه‌ای استان خواهد بود.