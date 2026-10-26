باشگاه خبرنگاران جوان – آیین رسمی استقبال از شایفول بن شاهیدان، ارزیاب شورای بین‌المللی بنا‌ها و محوطه‌ها (ایکوموس) امروز (دوشنبه ۴ آبان ماه) با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان، فرماندار فومن، شهردار ماسوله و جمعی از مسئولان شهرستان و شهر تاریخی ماسوله در شهرداری این شهر برگزار شد.

این ارزیاب در چارچوب مأموریت کارشناسی ایکوموس برای بررسی میدانی پرونده «منظر فرهنگی ماسوله و سایت‌های آهنگری باستانی آن» به ایران سفر کرده است. ارزیابی میدانی، بخشی از فرایند تخصصی و چندمرحله‌ای بررسی پرونده‌های پیشنهادی برای ثبت در فهرست میراث جهانی است و گزارش نهایی آن برای بررسی‌های بعدی به مرکز ایکوموس ارسال می‌شود.

او در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی گیلان و فرماندار فومن با قدردانی از مهمان‌نوازی مسئولان استان گفت: این نخستین سفر من به ایران است. من از کوالالامپور آمده‌ام، شهری که ایرانیان بسیاری در آن زندگی می‌کنند و مردمی بسیار خوب هستند. ارزیاب ایکوموس افزود: خوشحال خواهم شد محوطه‌ها را ببینم، گزارش ارزیابی را تهیه کنم و در نهایت آن را به پاریس ارسال کنم و امیدوارم این محوطه به ثبت جهانی برسد.

ایران، سرزمین تمدن و فرهنگ است

یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان نیز حضور ارزیاب ایکوموس را فرصتی ارزشمند برای تعمیق شناخت میراث فرهنگی ایران و گسترش گفت‌و‌گو و همکاری میان ملت‌ها و نهاد‌های تخصصی بین‌المللی دانست و گفت: ایران، سرزمین تمدن و فرهنگ ریشه‌دار و میراث گرانسنگ بشری است و صیانت از میراث فرهنگی برای ملت ایران، امانتی تاریخی و مسئولیتی در برابر نسل‌های آینده به شمار می‌رود. او افزود: مایه خرسندی است که در ماسوله، این سکونتگاه تاریخی و جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ و دانش بومی ایران، میزبان شما هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با تأکید بر اینکه ارزش ماسوله تنها در کالبد تاریخی و معماری منحصر‌به‌فرد آن خلاصه نمی‌شود، تصریح کرد: ارزش این شهر تاریخی در پیوند میان معماری، طبیعت، فرهنگ و زندگی جامعه محلی معنا پیدا می‌کند. از این رو، رویکرد ما در مسیر بررسی پرونده ثبت جهانی، بیش از هر چیز بر حفاظت از ارزش‌های میراثی، اصالت و تمامیت این منظر فرهنگی زنده استوار است.

سلمان‌خواه همچنین با اشاره به تجربه استان گیلان در همکاری با نظام‌های بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی از جمله ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی، کاروانسرای تی‌تی و روستای جهانی چادرشب‌بافی قاسم‌آباد اظهار داشت: در موضوع ماسوله نیز تلاش ما بر آن است که با بهره‌گیری از رویکرد‌های علمی از جمله حفاظت مبتنی بر ارزش‌ها، مشارکت جامعه محلی و مدیریت یکپارچه میراث، زمینه حفاظت مسئولانه از این منظر فرهنگی ارزشمند را برای نسل‌های آینده فراهم کنیم.

او ابراز امیدواری کرد: سفر و بررسی‌های میدانی و تخصصی ارزیاب ایکوموس به شناخت عمیق‌تر ارزش‌های منظر فرهنگی ماسوله و تقویت همکاری‌های علمی برای حفاظت از آن بیانجامد.

پرونده «منظر فرهنگی ماسوله و سایت‌های آهنگری باستانی آن» از جمله پرونده‌های ایران برای بررسی در فهرست میراث جهانی است که هم اکنون در مرحله ارزیابی کارشناسی میدانی از سوی ایکوموس قرار دارد و تصمیم‌گیری نهایی درباره آن، بر اساس ضوابط و فرایند‌های مصوب، در کمیته میراث جهانی انجام خواهد شد.

شهرک تاریخی و گردشگری ماسوله در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن و در ۶۲ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان قرار دارد. این میراث ارزشمند گیلان سال ۱۳۵۴ هجری شمسی با شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

منبع: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان