رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از مصدومیت ۱۰ نفر براثر انفجار منزل مسکونی در محله جعفرآباد شهر کرمانشاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -قادری رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ساعت ۱۳:۲۱ امروز دوشنبه، چهارم آبان ماه حادثه انفجار منزل مسکونی در محله جعفرآباد کرمانشاه به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

وی اضافه کرد: بلافاصله ۱۲ آتش نشان از نزدیکترین ایستگاه‌ها با چهار دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شد.

قادری ادامه داد: با حضور امدادگران سازمان آتش نشانی در محل و بررسی محل، مشخص گردید که ساختمان مسکونی بصورت کامل تخریب و به بیش از هشت خانه آسیب وارد شده که بلافاصله درخواست تیم زنده باب هلال احمر نیز داده شد.

قادری در پایان اضافه کرد: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که توسط پرسنل اورژانس به مراکز درمانی اعزام شدند و تا پایان آوار برداری سازمان آتش نشانی در محل حضور خواهد داشت همچنین علت اصلی حادثه نیز در دست بررسی است.

برچسب ها: انفجار منزل مسکونی ، آتش سوزی
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