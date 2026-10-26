نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های اقتصادی، هم‌زمان با افزایش شدید قیمت گاز در اروپا، از مقام‌های اروپایی خواست وابستگی این قاره به گاز روسیه را بپذیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کریل دیمیتریف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در امور سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های اقتصادی و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد مقام‌های اروپایی باید وابستگی این قاره به گاز روسیه را به رسمیت بشناسند.

دیمیتریف در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «در شرایطی که قیمت گاز در اروپا به بالاترین سطوح تاریخی رسیده است، بوروکرات‌های اروپایی باید اشتباهات خود را اصلاح کنند و بپذیرند که اروپا برای بقا به گاز روسیه نیاز دارد.»

این اظهارات در حالی مطرح شده است که گمانه‌زنی‌ها درباره بررسی احتمال ازسرگیری فعالیت خط لوله گازی نورد استریم افزایش یافته است؛ اقدامی که گفته می‌شود به تأیید برلین نیاز دارد.

جهش قیمت گاز در اروپا

در همین حال، قراردادهای آتی گاز طبیعی در بازار هلند موسوم به «تی‌تی‌اف» از ۹۷ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت فراتر رفت و به بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ رسید.

پس از افزایش اولیه قیمت‌ها، قراردادهای آتی گاز طبیعی برای تحویل در ماه نوامبر نیز در ساعت ۱۳:۴۶ به وقت اروپای مرکزی، با رشد ۱.۱۳ درصدی به ۹۴.۹۱ یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید.

منبع: پایگاه خبری «بریکینگ دِ نیوز» 

برچسب ها: صادرات گاز به اروپا ، جنگ روسیه و اوکراین
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