باشگاه خبرنگاران جوان - سید محسن طباطبایی گفت: این مراکز شامل دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی هستند که در پی رصد هوشمند سامانه‌های فروش و شناسایی الگو‌های مشکوک معاملاتی، از سوی کمیسیون نظارت بر تعرفه و بلیت راه‌آهن تعلیق شده‌اند.

به گفته وی، استفاده از ربات‌های نرم‌افزاری، ایجاد اختلال در فرایند تخصیص عادلانه بلیت و رعایت نکردن دستورالعمل‌های ابلاغی، از جمله تخلف‌های شناسایی‌شده در این مراکز بوده است.

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن با اشاره به پایش لحظه‌ای سامانه‌های فروش بلیت گفت: استفاده از ربات‌های خرید خودکار یا هر روشی که به ایجاد انحصار، خارج شدن ظرفیت بلیت از دسترس عموم و تضییع حقوق مسافران منجر شود، خط قرمز راه‌آهن است.

وی تصریح‌کرد: با هرگونه تخلف در این زمینه، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

منبع: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران