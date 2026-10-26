مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن از تعلیق فعالیت ۲۵ مرکز مجاز فروش بلیت قطار به‌دلیل استفاده از ابزار‌های نرم‌افزاری غیرمجاز و ایجاد اختلال در روند تخصیص عادلانه بلیت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محسن طباطبایی گفت: این مراکز شامل دفاتر خدمات گردشگری و مسافرتی هستند که در پی رصد هوشمند سامانه‌های فروش و شناسایی الگو‌های مشکوک معاملاتی، از سوی کمیسیون نظارت بر تعرفه و بلیت راه‌آهن تعلیق شده‌اند.

به گفته وی، استفاده از ربات‌های نرم‌افزاری، ایجاد اختلال در فرایند تخصیص عادلانه بلیت و رعایت نکردن دستورالعمل‌های ابلاغی، از جمله تخلف‌های شناسایی‌شده در این مراکز بوده است.

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه‌آهن با اشاره به پایش لحظه‌ای سامانه‌های فروش بلیت گفت: استفاده از ربات‌های خرید خودکار یا هر روشی که به ایجاد انحصار، خارج شدن ظرفیت بلیت از دسترس عموم و تضییع حقوق مسافران منجر شود، خط قرمز راه‌آهن است.

وی تصریح‌کرد: با هرگونه تخلف در این زمینه، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

منبع: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: راه آهن ، راه
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