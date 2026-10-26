باشگاه خبرنگاران جوان - در فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان فردین هدایتی مقابل داریوش ویتک از مجارستان با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و طلایی شد.

فردین هدایتی در دور اول فریدریکاس از لیتوانی را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر سیرلیبای از قزاقستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. هداتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر جیانگ از چین را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت.

وی در این مرحله مقابل الیاس کوسمانن از فنلاند با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد.