رئیس‌جمهور فرانسه با هشدار درباره تداوم خطر ناآرامی‌ها در جریان اعتراضات، از احتمال اعلام تصمیم‌های مهم و پیشرفت‌هایی برای ایجاد تغییرات در آینده نزدیک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز دوشنبه هشدار داد که شنبه آینده، در شرایط تداوم اعتراضات و در آستانه فراخوان اتحادیه‌های کارگری برای بسیج سراسری در ۳۱ اکتبر، همچنان روزی «پرخطر» خواهد بود.

مکرون در جریان سفر خود به مارسی به خبرنگاران گفت: «می‌دانیم که شنبه آینده همچنان روزی پرخطر خواهد بود. همچنین می‌دانیم که پنجم نوامبر شاهد روز بسیج سراسری با مشارکت همه اتحادیه‌های کارگری خواهیم بود و شنبه‌های دیگری نیز در پیش است.»

وی با تأکید بر اینکه تداوم چنین وضعیتی در هر شنبه اجتناب‌ناپذیر نیست، افزود مقام‌های مسئول به سازمان‌دهی اقدامات و حفاظت از اموال، مردم و مراکز شهری ادامه خواهند داد.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین گفت از دولت خواسته است به «مطالبات مشروعی که در ریشه این جنبش اجتماعی قرار دارند» پاسخ دهد.

به گفته مکرون، سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، قرار است در طول روز با نمایندگان جامعه دبیرستانی دیدار کند.

وی در ادامه از احتمال «اعلام تصمیم‌های مهم و پیشرفت‌هایی با هدف ایجاد تغییرات در همین مقطع و آغاز ابتکارهایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن» پس از دیدار برنامه‌ریزی‌شده نخست‌وزیر خبر داد.

مکرون افزود: «همین کار را با اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های کارفرمایی نیز انجام خواهیم داد؛ بنابراین، همه این مسائل باید به‌تدریج و با احترام به وضعیت عادی بازگردد.»

اذعان مکرون به ناکافی بودن نیروهای امنیتی در اعتراضات

رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به اعتراضات ۱۷ اکتبر اذعان کرد که نیروهای امنیتی کافی برای مدیریت این رویدادها مستقر نشده بودند و وقوع چنین تحولاتی نیز پیش‌بینی نشده بود.

او گفت: «پیش‌بینی نکرده بودیم که این تعداد از گروه‌های چپ افراطی، آن هم به شکلی بسیار غیرمعمول، از ساعات اولیه صبح بسیج شوند. همچنین پیش‌بینی نکرده بودیم که افزون بر حضور چپ افراطی، عناصر مجرمانه نیز به آنها ملحق شوند. در نتیجه، نیروهای پلیس به تعداد کافی مستقر نشده بودند.»

مکرون با اشاره به وضعیت امنیتی کشور گفت مقام‌ها در حال حاضر، بدون اعلام وضعیت اضطراری، در حال حفظ جمهوری و نظم عمومی هستند.

وی ضمن رد انتقادها از اعلام نکردن وضعیت اضطراری، بر جدیت و قاطعیت مقام‌های مسئول تأکید کرد.

انتقاد مکرون از نقش شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین شبکه‌های اجتماعی را در بسیج معترضان مؤثر دانست و گفت این پلتفرم‌ها با تشدید قطبی‌سازی، به دموکراسی‌ها آسیب می‌زنند.

مکرون اظهار کرد: «شبکه‌های اجتماعی به دموکراسی‌های ما آسیب می‌زنند، زیرا قطبی‌سازی را تشدید می‌کنند و با ایجاد نوعی شوک، در مواجهه با صحنه‌های خشونت، وضعیت شوک و فلج‌شدگی به وجود می‌آورند.»

وی افزود: «به‌ویژه در ۱۷ اکتبر، از این شبکه‌ها برای کشاندن جوانان و افراد مسن به مکان‌هایی استفاده شد که در آنها اقدامات مجرمانه، حملات و غارت رخ می‌داد؛ زیرا خشونت در شبکه‌های اجتماعی به شکلی نمایش داده می‌شود که آن را غیرواقعی جلوه می‌دهد.»

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: امانوئل مکرون ، اعتراضات سراسری
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