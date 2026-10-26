باشگاه خبرنگاران جوان -حسن ملک‌حسینی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون از فراهم‌شدن امکان واردات خودرو‌های کارکرده به این منطقه خبر داد و این اقدام را گامی در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه برای توسعه استان گلستان دانست.

وی گفت: بر اساس قوانین شیوه‌نامه‌ای تنظیم شد که بر اساس آن خودروهایی مجاز به ورود در منطقه آزاد اینچه برون هستند که سال ساخت آنها ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و خودروهای نو ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ باشد.

وی اضافه کرد: همچنین حجم موتور این خودروها باید حداکثر تا ۲۵۰۰ سی سی باشد.

ملک‌حسینی گفت: بر اساس آیین نامه دولت و مصوبات دبیرخانه شورای عالی به جز کشور آمریکا ، ورود خودرو از مابقی کشورها به این منطقه بلامانع است.

وی اضافه کرد: عوارض بر اساس خودروهای بنزینی و هیبریدی و برقی به صورت پلکانی در نظر گرفته شده و فرایند گمرکی و پلاک گذاری این خودروها در نیمه دوم آبان ماه انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: به شرکت‌های وارد کننده تاکید می‌شود تا نسبت به شناسایی و انتخاب خودروهای کارکرده با کیفیت مطلوب و اسناد و مدارک معتبر و کامل جهت ایجاد شرایط بهتر برای مردم و خریداران فراهم نمایند.