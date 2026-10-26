معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان از تشدید نظارت بر نانوایی‌های استان و ساماندهی واحد‌های آزادپز و فاقد مجوز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه اصلاح نظام یارانه‌ای گندم، آرد و نان استان که با محوریت ساماندهی خباز‌های آزادپز در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت حوزه آرد و نان باید آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت خبازی‌های استان به صورت دقیق و یکپارچه در این جلسه ارائه شود که بر اساس آن، تصمیمات قابل اجرا و درستی اتخاذ گردد.

وی با تاکید بر ساماندهی واحد‌های آزادپز، گفت: کلیه واحد‌های آزادپز دارای مجوز ضمن اینکه باید به کارتخوان نانینو مجهز شوند، موظف‌اند وزن و قیمت مصوب نان را رعایت کنند و از هرگونه افزایش خودسرانه قیمت یا تخطی از ضوابط تعیین‌شده بپرهیزند.

ازهاری از دستگاه‌های متولی و فرمانداران خواست که ظرف مدت ۱۰ روز آینده آمار دقیق و واقعی واحد‌های خبازی استان اعم از یارانه‌ای، آزادپز و واحد‌های دارای پروانه و فاقد پروانه را تهیه کنند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به ابلاغ وازرت کشور مبنی بر دوگانه‌سوز شدن ۳۰ درصد خبازی‌ها، گفت‌: تعیین سهم استان از این طرح و برنامه‌ریزی برای اجرای آن، مستلزم مشخص بودن تعداد واقعی نانوایی‌ها و برخورداری از اطلاعات معتبر و مشخص است.

ازهاری همچنین بر ضرورت نیازسنجی پیش از صدور مجوز‌های جدید تاکید کرد و افزود: صدور مجوز فعالیت باید بر اساس جمعیت، میزان نیاز منطقه و سهمیه آرد انجام شود، چرا که تعدد واحد‌های خبازی بدون توجه به ظرفیت اقتصادی و میزان آرد تخصیصی، می‌تواند فعالیت نانوایی‌ها را با مشکل مواجه کند و زمینه بروز تخلف را افزایش دهد.

وی در ادامه، اصلاح شیوه حمل و تحویل آرد را یکی از راهکار‌های کاهش تخلفات و جلوگیری از توزیع خارج از شبکه دانست و بر استفاده از مخازن حمل آرد فله‌ای (بونکر) در خبازی‌ها تاکید کرد.

تشدید نظارت‌ها و برخورد با خباز‌های فاقد مجوز و متخلف در سطح استان، تعیین تکلیف تامین آرد مورد نیاز نانوایی‌های کلانه‌پز، نحوه توزیع سهمیه‌های جبرانی آرد، حمایت از تولید و عرضه نان کامل، اجرای دقیق مصوبات، همکاری دستگاه‌های مسئول و نظارت مستمر بر فرآیند تخصیص و مصرف آرد از دیگر موضوعات مورد تاکید معاون اقتصادی استاندار کردستان در این جلسه بود.

منبع:استانداری

برچسب ها: کردستان ، نانوایی‌ها ، نظارت برنانوایی ها ، استانداری کردستان
خبرهای مرتبط
شناسایی و انسداد ۲۰ گلوگاه فساد در ادارات کردستان
فرماندار سنندج:
نارضایتی مردم از وضعیت برخی نانوایی‌ها ریشه‌یابی شود/ نانوایی‌های فاقد مجوز تعیین تکلیف شوند
معاون اقتصادی استاندار کردستان:
هر تصمیمی درباره آرد و نان باید کارشناسی باشد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رهاسازی ۵۶ قطعه و نمونه از گونه‌های حیات‌وحش در طبیعت مریوان
وصول ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی در کردستان/ شناسایی ۱۷ همت تراکنش مشکوک بانکی
حضور مردم در میدان تا تثبیت پیروزی ادامه دارد
آخرین اخبار
وصول ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی در کردستان/ شناسایی ۱۷ همت تراکنش مشکوک بانکی
حضور مردم در میدان تا تثبیت پیروزی ادامه دارد
رهاسازی ۵۶ قطعه و نمونه از گونه‌های حیات‌وحش در طبیعت مریوان
خیز بلند کردستان برای توسعه گردشگری
تشدید نظارت بر نانوایی‌های کردستان؛ واحد‌های فاقد مجوز تعیین تکلیف می‌شوند
۸۰ درصد اطلاعات سرشماری کردستان گردآوری شد
۱۹۵دانش‌آموز نابینا و ناشنوا در کردستان تحصیل می‌کنند
جامعه ورزش در کنار مردم؛ از خدمات تخصصی تا کمک‌های مؤمنانه
رقابت ۹۸۶ قرآن‌آموز کردستانی در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت