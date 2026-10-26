باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه اصلاح نظام یارانه‌ای گندم، آرد و نان استان که با محوریت ساماندهی خباز‌های آزادپز در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت حوزه آرد و نان باید آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت خبازی‌های استان به صورت دقیق و یکپارچه در این جلسه ارائه شود که بر اساس آن، تصمیمات قابل اجرا و درستی اتخاذ گردد.

وی با تاکید بر ساماندهی واحد‌های آزادپز، گفت: کلیه واحد‌های آزادپز دارای مجوز ضمن اینکه باید به کارتخوان نانینو مجهز شوند، موظف‌اند وزن و قیمت مصوب نان را رعایت کنند و از هرگونه افزایش خودسرانه قیمت یا تخطی از ضوابط تعیین‌شده بپرهیزند.

ازهاری از دستگاه‌های متولی و فرمانداران خواست که ظرف مدت ۱۰ روز آینده آمار دقیق و واقعی واحد‌های خبازی استان اعم از یارانه‌ای، آزادپز و واحد‌های دارای پروانه و فاقد پروانه را تهیه کنند.

معاون اقتصادی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به ابلاغ وازرت کشور مبنی بر دوگانه‌سوز شدن ۳۰ درصد خبازی‌ها، گفت‌: تعیین سهم استان از این طرح و برنامه‌ریزی برای اجرای آن، مستلزم مشخص بودن تعداد واقعی نانوایی‌ها و برخورداری از اطلاعات معتبر و مشخص است.

ازهاری همچنین بر ضرورت نیازسنجی پیش از صدور مجوز‌های جدید تاکید کرد و افزود: صدور مجوز فعالیت باید بر اساس جمعیت، میزان نیاز منطقه و سهمیه آرد انجام شود، چرا که تعدد واحد‌های خبازی بدون توجه به ظرفیت اقتصادی و میزان آرد تخصیصی، می‌تواند فعالیت نانوایی‌ها را با مشکل مواجه کند و زمینه بروز تخلف را افزایش دهد.

وی در ادامه، اصلاح شیوه حمل و تحویل آرد را یکی از راهکار‌های کاهش تخلفات و جلوگیری از توزیع خارج از شبکه دانست و بر استفاده از مخازن حمل آرد فله‌ای (بونکر) در خبازی‌ها تاکید کرد.

تشدید نظارت‌ها و برخورد با خباز‌های فاقد مجوز و متخلف در سطح استان، تعیین تکلیف تامین آرد مورد نیاز نانوایی‌های کلانه‌پز، نحوه توزیع سهمیه‌های جبرانی آرد، حمایت از تولید و عرضه نان کامل، اجرای دقیق مصوبات، همکاری دستگاه‌های مسئول و نظارت مستمر بر فرآیند تخصیص و مصرف آرد از دیگر موضوعات مورد تاکید معاون اقتصادی استاندار کردستان در این جلسه بود.

منبع:استانداری