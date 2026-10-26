شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از بالا آمدن آب فاضلاب در شهرک قائمیه مجتمع جانبازان بلوک c۱۷ شهرستان اسلامشهر را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روز‌های پاییزی بالا آمدن فاضلاب در شهرک قائمیه مجتمع جانبازان بلوک c17 در شهرستان اسلامشهر استان تهران دغدغه‌ای برای شده و این آلودگی موجب به خطر افتادن سلامتی شهروندان شده و بوی بد آن ساکنان این منطقه را رنج می‌دهد.

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سلام و احترام ما ساکن شهرک قائمیه مجتمع جانبازان بلوک c17 هستیم در شهرستان اسلامشهر استان تهران هستیم، با وجود اینکه اشتراک فاضلاب خریداری کردیم متاسفانه آب فاضلاب از چاه زده بیرون وباعث اذیت وآزارساکنان این محدوده شده است. با اینکه چندین بار به اداره آب وشهرداری وفرمانداری این شهرستان مراجعه کردیم، هیچ اقدامی صورت نگرفته است لطفا رسانه‌ای کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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