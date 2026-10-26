السیسی و گوترش درباره فلسطین، تنگه هرمز و اصلاح شورای امنیت رایزنی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره تحولات منطقه‌ای، مسئله فلسطین، وضعیت غزه و کرانه باختری و اصلاح ساختار سازمان ملل گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری مصر، السیسی با تأکید بر حمایت قاهره از نقش محوری سازمان ملل در حل مسالمت‌آمیز منازعات، خواستار اصلاح جامع شورای امنیت و تقویت نمایندگی کشور‌های آفریقایی در این نهاد شد.

گوترش نیز با تمجید از نقش مصر در میانجی‌گری منطقه‌ای، تلاش‌های این کشور برای تثبیت آتش‌بس در غزه و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه را ستود. وی تأکید کرد بدون حل عادلانه مسئله فلسطین، دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه امکان‌پذیر نیست و خواستار توقف نقض حقوق فلسطینیان در غزه و کرانه باختری شد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین از تلاش‌های مصر برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در خلیج فارس قدردانی کرد و با اشاره به فرصت دستیابی به تفاهم درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حل مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای ایران، بر آمادگی خود برای جلوگیری از بازگشت درگیری‌ها تأکید کرد.

تحولات شاخ آفریقا، سودان و لیبی و ضرورت تقویت همکاری‌های چندجانبه نیز از دیگر محور‌های این دیدار بود.

منبع: روسیاالیوم

برچسب ها: سازمان ملل ، تنگه هرمز ، برنامه هسته ای ایران
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