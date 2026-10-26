معاون اول رئیس‌جمهور گفت: باید طی دو سال آینده در حوزه فناوری‌های نوظهور به جایگاه نخست منطقه دست یابیم و امنیت سایبری کشور را ارتقا دهیم تا در برابر تهدیدات مصون شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری افتا به ریاست محمدرضا عارف برگزار شد و در آن گزارش عملکرد سال نخست این ستاد در حوزه اقدامات نهادی، توسعه‌ای و حمایتی، تربیت نیروی انسانی و تحلیل شاخص‌های جهانی علم و فناوری امنیت سایبری ارائه شد.

در این جلسه همچنین چهار پیشنهاد با هدف ارتقای امنیت ثابت‌افزار و حفاظت از داده‌های حیاتی کشور به تصویب رسید.

کشور باید در حوزه امنیت سایبری به آمادگی کامل برسد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش عملکرد یک‌ساله ستاد توسعه علوم و فناوری افتا اظهار کرد: «این گزارش امیدوارکننده بود، ولی باید بیش از این تلاش کنیم تا در دو سال آینده در حوزه فناوری‌های نوظهور به جایگاه اول منطقه دست یافته و امنیت سایبری کشور را در مقابل اقدامات دشمن ارتقا داده و کشور را مصون کنیم.»

عارف با تأکید بر اهمیت همدلی و انسجام ایجادشده برای تحقق راهبرد‌های ستاد افتا افزود: کشور باید به آمادگی کامل در زمینه امنیت سایبری دست یابد.

وی ادامه داد: در این حوزه نیروی انسانی باکیفیتی در اختیار داریم که باید با اتخاذ راهکار‌های مناسب از آنان حمایت کنیم. ما دستاورد‌های دانشگاهیان و دانشمندان جوان کشور را در دفاع از کشور در دو جنگ اخیر مشاهده کردیم.

تأکید بر شتاب‌بخشی به پژوهش‌های علمی و ارزیابی انتقادی عملکرد ستاد افتا

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت پژوهش‌های علمی در حوزه امنیت سایبری تصریح کرد: «ما نباید به رشد خطی در زمینه پژوهش‌های علمی در حوزه سایبر بسنده کنیم.»

عارف همچنین دستور داد عملکرد یک‌ساله ستاد توسعه علوم و فناوری افتا در دبیرخانه این ستاد با نگاهی انتقادی بررسی شود.

ایجاد ۱۲ هسته تخصصی و برگزاری ۱۹ دوره امنیت سایبری

در ابتدای این جلسه، گزارشی از اقدامات سال نخست ستاد توسعه علوم و فناوری افتا ارائه شد که براساس آن، تصویب نقشه‌راه ستاد، تقسیم کار ملی و تصویب برنامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی از جمله اقدامات نهادی انجام‌شده بوده است.

همچنین ایجاد ۱۲ هسته تخصصی با مشارکت اعضای هیئت علمی، دانشجویان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و برگزاری ۱۹ دوره تخصصی امنیت سایبری از دیگر اقدامات این ستاد در حوزه تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی اعلام شد.

ایجاد آزمایشگاه ملی و مرجع در زمینه امنیت فناوری‌های نوظهور، امنیت سایبری و امنیت معماری سازمانی نیز از دیگر محور‌های گزارش عملکرد ستاد بود.

تأسیس مرکز نوآوری و پردیس امنیت سایبری

بر اساس گزارش ارائه‌شده، تأسیس مرکز نوآوری امنیت سایبری، تأسیس پردیس امنیت سایبری، ایجاد پلتفرم آموزش‌های یکپارچه و حمایت از انجمن‌های علمی از دیگر فعالیت‌های یک‌ساله ستاد توسعه علوم و فناوری افتا بوده است.

همچنین تهیه گزارش‌های تحلیلی و رصدی و ارائه پیشنهاد‌هایی در زمینه راهبرد‌های ملی، دکترین، دستورالعمل‌ها و نیاز‌های تنظیم‌گری در این مدت انجام شده است.

اعضای حاضر در جلسه نیز پیشنهاد‌هایی درباره توسعه پژوهش‌ها و تولیدات علمی در حوزه افتا، ارتقای سواد سایبری جامعه، جذب نخبگان امنیت سایبری، تعامل با انجمن‌های علمی استادان و دانشجویان، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و بررسی آسیب‌های کشور در حوزه امنیت سایبری مطرح کردند.

چالش تبدیل ظرفیت علمی امنیت سایبری به دستاورد مؤثر

در ادامه جلسه، گزارشی با عنوان «تحلیل شاخص‌های جهانی علم و فناوری امنیت سایبری» ارائه و شکاف اصلی موجود در زنجیره ارزش امنیت سایبری کشور بررسی شد.

در جمع‌بندی این گزارش تأکید شد که ایران از ظرفیت کافی در حوزه علم و فناوری امنیت سایبری برخوردار است و برای رفع این چالش، پیشنهاد‌هایی ارائه شد.

تصویب چهار اقدام برای ارتقای امنیت ثابت‌افزار و حفاظت از داده‌های حیاتی

در بخش پایانی جلسه، گزارشی با موضوع «ثابت‌افزار و تأثیر آن بر امنیت داده‌های حیاتی کشور» ارائه شد و چهار پیشنهاد برای ارتقای امنیت این حوزه به تصویب رسید.

این مصوبات با هدف تقویت امنیت ثابت‌افزار و افزایش حفاظت از داده‌های حیاتی کشور اتخاذ شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور

برچسب ها: محمدرضا عارف ، فناوری‌های نوین
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