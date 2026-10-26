دیدار و گفت‌وگوی سه‌جانبه سرپرست وزارت نفت، وزیر انرژی قطر و وزیر نفت و گاز لیبی با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه انرژی و حضور مؤثر در بازار‌های گاز جهان در مسکو انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد دوشنبه در حاشیه بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در مسکو با سعد بن شریده الکعبی، وزیر انرژی قطر و خلیفه رجب عبدالصادق، وزیر نفت و گاز لیبی دیدار و درباره توسعه همکاری‌های ایران با این دو کشور در حوزه انرژی گفت‌و‌گو کرد.

سرپرست وزارت نفت در این ملاقات سه‌جانبه ضمن اشاره به پیشنهاد‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران به مجمع کشور‌های صادرکننده گاز خواستار همکاری مؤثر میان اعضای این مجمع به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده با هدف تقویت همگرایی و گفت‌و‌گو‌های دوجانبه و چندجانبه شد.

بورد به‌تازگی در سفری به دوحه و دیدار با الکعبی بر توسعه روابط انرژی و همکاری بین ایران و قطر تأکید کرده بود.

وی همچنین در گفت‌و‌گو با رجب عبدالصادق وزیر نفت و گاز لیبی با استقبال از توسعه روابط با لیبی، درباره مسائل مربوط به ایران و این کشور آفریقای شمالی در سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و تازه‌ترین تحولات بازار نفت تبادل‌نظر کرد.

سرپرست وزارت نفت که به‌منظور شرکت در بیست‌وهشتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز و همراهی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در هشتمین نشست سران این مجمع به مسکو سفر کرده است، امروز دوشنبه در نشست وزیران نفت و انرژی این مجمع با تأکید بر پیوند ناگسستنی امنیت انرژی با صلح، ثبات منطقه‌ای، امنیت زیرساخت‌های حیاتی و احترام به حاکمیت ملی کشورها، گفت: مداخله‌ها و اقدام‌های نظامی آمریکا و تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی، افزون بر آسیب به منافع مشروع ملت ایران، بر امنیت سرمایه‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی بازار‌های جهانی انرژی تأثیر منفی گذاشته است.

هشتمین نشست سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز با حضور سران کشور‌های عضو و نمایندگان عالی‌رتبه آنها فردا سه‌شنبه پنجم آبان در مسکو برگزار می‌شود؛ نشستی که فرصتی برای بررسی مسائل راهبردی صنعت گاز و تقویت همکاری میان کشور‌های تولیدکننده و صادرکننده این حامل انرژی فراهم می‌کند.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: مجمع صادرکنندگان گاز ، وزارت نفت
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