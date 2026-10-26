باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فعالیت کارگاه‌های انگشترسازی در زنجان + فیلم

کارگاه‌های انگشترسازی در زنجان، با تکیه بر هنر دست و مهارت استادکاران، به تولید انگشترهای اصیل و ظریف مشغول‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- انگشترسازی در زنجان، هنری دیرینه و ریشه‌دار است که در کارگاه‌های این شهر همچنان ادامه دارد.

هنرمندان این رشته با دقت و ظرافت، انگشترهایی می‌سازند که جلوه‌ای از هنر و اصالت ایرانی است و در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

 

مطالب مرتبط
فعالیت کارگاه‌های انگشترسازی در زنجان + فیلم
young journalists club

مشارکت اهالی روستای کردناب سلطانیه برای تأمین آب در استان زنجان + فیلم

فعالیت کارگاه‌های انگشترسازی در زنجان + فیلم
young journalists club

آغاز برداشت نخود در شهرستان طارم + فیلم

فعالیت کارگاه‌های انگشترسازی در زنجان + فیلم
young journalists club

افتتاح گلخانه هیدروپونیک روستای دیزج آباد زنجان + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
واکنش‌ها به پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات برزیل + فیلم
۷۵۴

واکنش‌ها به پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات برزیل + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
توصیه‌هایی مهم به کوهنوردان در روز‌های پاییز و زمستان + فیلم
۷۴۳

توصیه‌هایی مهم به کوهنوردان در روز‌های پاییز و زمستان + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
هراس دشمن از پیشرفت و اقتدار ایران + فیلم
۶۰۱

هراس دشمن از پیشرفت و اقتدار ایران + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha