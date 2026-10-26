باشگاه خبرنگاران جوان - در فینال وزن ۷۲ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان دانیال سهرابی مقابل وانکزا از مجارستان با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید و سومین طلای ایران را ضرب کرد.

سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر دالن از سوئد را شکست داد. وی در دور بعد آمانتور اسماعیل‌اف از قرقیزستان را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت.

سهرابی در این مرحله مقابل مینگیان گوریاف از روسیه با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و به دیدار فینال راه پیدا کرد.