مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت:آگاهی از خطرات ناشی از مسمومیت‌ها از اقدامات اولیه در پیشگیری از برزو مسمومیت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - نازیلا یوسفی مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: مواد شوینده و سموم کشاورزی، داروها، مواد غذایی نا سالم قرص و گیاهان نا شناخته از جمله علائم بروز مسمومیت‌های مختلف هستند. 

به گفته وی آگاهی از خطرات ناشی از مسمومیت‌های مختلف از جمله اقدامات اولیه در پیشگیری از برزو مسمومیت است.

یوسفی تصریح کرد: پیشگیری از بروز مسمومیت سموم دفع آفات، جویدگی جانوران سمی، قرص و اقلام دارویی همچنین مسمومیت با گاز منوکسید کربن اقدامات خاص خودش را خواهد داشت. 

وی بیان کرد:  مسمومیت‌ها به دلیل امور پیچیده و خاصی شکل نمی‌گیرد. بروز مسمومیت بر اثر بی احتیاطی در نگهداری یک ماده خطرناک یا نا آگاهی از تماس یا مصرف یک ماده شکل می‌گیرد.

یوسفی تاکید کرد: آموزش‌های کاربردی و تقویت فرهنگ استفاده از مواد مختلف از جمله راه‌های پیشگیری از بروز مسمومیت در بین افراد است.

برچسب ها: مسمومیت ، مسمومیت غذایی
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