باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- سرطان ریه علل گوناگونی دارد. اگرچه این بیماری عمدتاً با سیگار کشیدن مرتبط است، اما مواردی از آن در افرادی که هرگز سیگار نکشیده‌اند نیز دیده می‌شود که ناشی از عوامل احتمالی محیطی و ژنتیکی است.

مهم‌ترین عواملی که ممکن است خطر ابتلا به سرطان ریه را در افراد غیرسیگاری افزایش دهند، عبارتند از:

۱. آلودگی هوا

دود اگزوز وسایل نقلیه، آلاینده‌های صنعتی و دود ناشی از آتش‌سوزی‌های طبیعی (جنگلی) همگی در آلودگی هوا نقش دارند و می‌توانند خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش دهند. علاوه بر این، گاز رادون — که می‌تواند از طریق ترک‌ها و شکاف‌های موجود در خاک به داخل خانه‌ها نفوذ کند — در صورت استنشاق طولانی‌مدت، خطری برای سلامتی محسوب می‌شود. وجود این گاز را می‌توان از طریق آزمایش‌های تخصصی هوا تشخیص داد.

۲. آزبست (پنبه نسوز)

آزبست در مصالح ساختمانی، عایق‌ها و مواد مقاوم در برابر آتش استفاده می‌شده است. استنشاق الیافی که از مواد آسیب‌دیده (معمولاً در حین تعمیرات یا نوسازی ساختمان) آزاد می‌شوند، می‌تواند منجر به سرطان ریه و «مزوتلیوما» (نوعی سرطان نادر) شود. توصیه می‌شود بدون کمک افراد متخصص، به سراغ مصالحی که مشکوک به داشتن آزبست هستند، نروید.

۳. دود دست‌دوم (دود سیگار دیگران)

خطرات سیگار کشیدن تنها محدود به خودِ افراد سیگاری نیست. طبق اعلام «مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها» (CDC) در ایالات متحده، استنشاق دود سیگارِ دیگران می‌تواند خطر ابتلا به سرطان ریه را در افراد غیرسیگاری بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد. کودکان از جمله کسانی هستند که بیشترین آسیب را از این نوع مواجهه می‌بینند.

۴. عوامل ژنتیکی

برخی جهش‌های ژنتیکی ممکن است خطر ابتلا به سرطان ریه را، حتی در افراد غیرسیگاری، افزایش دهند. تحقیقات نشان می‌دهد که جهش ژنتیکی «EGFR T۷۹۰M» با خطر بالاترِ ابتلا به این بیماری مرتبط است؛ موضوعی که بر نقش عوامل ژنتیکی در کنار عوامل محیطی تأکید دارد.

۵. غذا‌های فوق‌فرآوری‌شده

مطالعه‌ای که بر روی بیش از ۱۰۱ هزار بزرگسال انجام شد، نشان داد که مصرف زیاد غذا‌های فوق‌فرآوری‌شده با افزایش ۴۱ درصدی خطر ابتلا به سرطان ریه مرتبط است. با این حال، این مطالعه ثابت نمی‌کند که این غذا‌ها مستقیماً باعث بروز بیماری می‌شوند؛ بنابراین انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری است.

متخصصان توصیه می‌کنند که رژیم غذایی متعادلی سرشار از میوه و سبزیجات داشته باشید، مصرف غذا‌های فوق فرآوری شده را محدود کنید، از دود سیگار دیگران دوری کنید و تا حد امکان در معرض آلاینده‌ها قرار نگیرید.

منبع: ایندیپندنت